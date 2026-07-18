Liseli Olma Yolunda Tercih Süreci Sürüyor

8 yıl önce mini mini birler olarak okullarımızda sevinçle karşıladığımız ve ilk defa okullu olup güzel ülkemizin her köşesinde bulunan okullarda sınıfları dolduran milyonu aşkın 8. Sınıf öğrencisi ilkokul ardından ortaokulu da tamamlayarak liseli olduk paylaşımlarını yapmak üzereler.

Liselere Giriş Sınavı bitti, sonuçlar açıklandı. Geçtiğimiz hafta başlayan tercih süreci 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam ediyor. Sadece öğrencilerimiz değil aynı şekilde çocuklarının yarını için en doğru yolları açabilmenin arzusu içinde olan aileler ve çocuklarımızın eğitim hayatı boyunca yol arkadaşlığını yapan öğretmenlerimiz de bu süreci heyecanla yaşıyor, yürütüyor ve takip ediyor.

Liselere geçiş ve yerleşme sürecini en sağlıklı şekilde yürütmek, öğrenci ve ailelerine yardımcı olmak üzere bütün okullarda yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizi ve ailelerini bekliyor. Öğrencilerimiz ve aileleri okullarına gidip tercih ve yerleşme süreci ile ilgili sağlıklı bilgi alıp işlemlerini burada öğretmenlerimiz yardımıyla en doğru şekilde gerçekleştirebilirler.

Bu süreçte 3 çeşit yerleştirme türünden bahsetmek mümkün. Yerel Yerleştirme, Merkezi Sınav Puanı İle Yerleştirme, Pansiyonlu Okullara Yerleştirme.

Öğrencilerimiz, Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 ayrı grupta tercih yapabilecekler.

Bütün öğrenciler yerel yerleştirme kapsamında 5 tercih yapabilecek. Sınava giren öğrencilerimiz sınavlı yerleştirme kapsamında yerel yerleştirme tercihlerini yaptıktan sonra ayrıca 10 tercih yapabilecek. Pansiyonlu okullara yerleştirme kapsamında da istenmesi durumunda farklı 5 okul tercih edilebilecek.

1- Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul Tercih İşlemi

Öncelikle yerel yerleştirme ile yani sınavsız öğrenci alan lise tercihleri yapılacak. Sınava giren öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Öğrenciler yerel yerleştirme ile en fazla 5 tercih yapabilecek. 3 tercih kayıt alanındaki okullardan, diğer 2 tercih ise kayıt alanında olmayan okullardan seçilebilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde en fazla 3 okul aynı tür olabilecek.

Sınavsız öğrenci alan yerel yerleştirmede en önemli kriter ikamet adresi şüphesiz. İkamet şartında eşitlik devam ederse, okul başarı puanı ve devamsızlık gün sayısına bakılacak. Bu aşamalara sıralı olarak bakıldıktan sonra yerleştirilecek olan öğrenciler arasında hala eşitlik devam ederse, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Şunu da hatırlatmak isterim ki bütün il ve ilçelerimizde milli eğitimlerimiz ortaokulu bitiren bütün öğrencilerin yerleşebileceği sayıda yüzlerce farklı mesleki alanda insan yetiştirecek mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere farklı türlerde liselerde kontenjan oluşturmuş durumdalar.

2- Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okul Tercih İşlemi

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, Sınava girmişlerse istemeleri durumunda merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul tercih edebilecek.

Sınavlı tercih yapacak öğrenciler, sınavla öğrenci alacak olan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın 5 okul tercih edebilecek. Sınavlı okul tercihleri yapılırken ölü tercih yapmamış olmak için öğrencinin kendi yüzdelik dilimi ile tercih edilecek okulların bir önceki yıl yüzdelik diliminin uygun olmasına dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

3- Pansiyonlu Okul Tercih İşlemi

Bütün öğrenciler istemeleri durumunda Pansiyonlu Okullar tercih ekranından kayıt alanı dışında ve il dışında bulunan pansiyonlu okullardan da 5 adet tercih yapabilecekler. Yerel yerleştirme ile veya sınavla bir okula yerleşen öğrencilerin pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

Liselere Yerleşme Sonuçları ve Sonrası

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Tercih ve yerleştirme sürecinin ardından ayrıca 5-7 Ağustos 2026 ve 0-12 Ağustos 2026 tarihlerinde olmak üzere iki farklı dönemde öğrencilere sistem üzerinden farklı bir okula nakil ve yeni tercih olanağı sunulacak.

Bütün bu tercih aşamalarında amaç öğrenciye farklı alternatifler sunmak ve her öğrencinin lise eğitimini istediği okul türünde sürdürmesini sağlamak. Bütün bu aşamalardan sonra hala herhangi bir okula yerleşememiş öğrencilerimiz varsa üzülmesinler. Zira yerleşme süreci devam edecek. Bu durumda olan yani sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları durumunda öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Kayıt için ailelerin yapması gereken bir resmi işlem olmayacak. Ancak sürecin sonunda ailelerimize çocuklarının yerleştikleri okulları ziyaret edip okulu tanımalarını, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle tanışmalarını öneririm.

Okulun Değerini Öğrenciler Belirleyecek

Liseli olma yolundaki tercihleriyle gençliğe adım atan öğrenci arkadaşlarım.

Tercihleriniz sonucunda hangi liseye yerleşirseniz yerleşin kendi gayretiniz, isteğiniz, iradeniz, başarınız ve çalışmalarınızla o okulun değerini siz belirleyeceksiniz. Siz iyiyseniz yerleşeceğiniz okul da iyi olacaktır.

Şimdiden liseli adayı siz birbirinden değerli bütün öğrencilerimize sizi mutlu edecek ve geleceğe donanımlı olarak taşıyacak okullara yerleşmenizi diliyorum.