Yerimiz siyonizmin/emperyalizmin Karşısı

Bir ay önce israil ve İran'ın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarıyla başlayan iranı işgal girişimi olarak tanımladığım ve daha ilk gününde İran’da bir okulun hedef alınarak iki yüze yakın kız öğrencinin katledildiği savaş İran’ın topyekün karşı çıkışı ve en etkili şekilde karşılık vermesiyle devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren israil ve amerika beklemedikleri bir direnç ile karşılaşarak neye uğradıklarını şaşırdılar adeta. İran’ın bu iki kirli yüze attığı her tokat hepimizi mutlu ediyor.

Ancak gelin görün ki bu savaş bazı çevrelerde bambaşka bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Mezhep odaklı bu tartışmaların detayında İran’a yönelik eleştiriler madde madde sıralanıyor. Tartışma içeriğinde kimileri İran’ın asla Türkiye ile dost olamayacağı dillendirirken kimileri de İran’ı Türkiye’nin ezeli ve ebedi düşmanı olarak ilan ediyor.

Ve daha neler neler.

…

400 yıldır sorun yaşamadığımız,

Erbakan hocamızın D8 ile alakalı olarak ilk ikna ettiği ülke olan,

Petrol doğalgaz ve benzeri en önemli alışverişleri yaptığımız,

İran ile bu süreçte mezhep ayrılıklarına odaklanmak bence çok yanlış ve stratejik bir hata.

Bu tür tartışmalar bu süreçte İran'ın neredeyse siyonist israil ve şeytan abd ile aynı kefeye koyuluyor tarzından bir algı oluşturulması riski taşıyor.

Bence bu süreçte yapılması gereken yegane şey mezhepsel ayrılıkları ve bakış açısı farklılıklarını bir tarafa bırakarak İran'ın siyonist İsrail, şeytan Amerika ve işbirlikçilerine adeta yedi düvele yönelik verdiği tarihi mücadeleden Muzaffer olarak ayrılması dualarını yapmamızdır.

Zira öncelikle gençler olmak üzere her yaştan ve kesimden insanın takip ettiği sosyal platformlar başta olmak, ekranlar, aile ortamları vb yerlerde yapılan mezhep odaklı bu yazışmalar, söylemler ve tartışmalar gönül ve zihin dünyalarında etkileri gün geçtikçe olumsuz etkileri daha da görülebilecek çok tehlikeli izler bırakma ihtimali içeriyor.

Önemli İsimlerden Önemli Uyarılar…

Maalesef üzülerek gözlemlediğim ve doğrusu birçoğuna söz anlatmak da mümkün olmayan, mezhep farklılıklarını odaklarına alıp İran ile ilgili yaptıkları karalamalarının haddi hesabı tutulmayan kesimlerin söylemleri karşısında üzülürken tam da bu yersiz/gereksiz söylemlere bir uyarı niteliği de taşıyan en üst mercilerden çok net ifadeler geldi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Kan gövdeyi götürürken bin yıl önceki tartışmaları gündeme taşıyıp, vahdete değil fitneye hizmet edecek gündemlerin peşine takılmayın" uyarısını yaptı.

Aynı şekilde Devlet Bahçeli’nin de, "Şii de Müslümandır, Sünni de Müslümandır. İhtilafın namlusunu tutanlar alçak kere alçaktır" çıkışı da son derece yerinde ve net bir uyarı oldu bu fitne ateşini körükleyenlere.

Hakeza Ömer Çelik’in aynı konuya dair söylediği gibi, bu tartışmaları kim gündeme getiriyorsa bilinsin ki bunlar dış desteklidir.

Abdulaziz Kıranşal hocamızın ifadesiyle, gençleri sosyal medyada sürekli bu tartışmalara çekenler, umarım durumun ciddiyetini anlar, bu uyarıları dikkate alır ve bu tartışmaları köpürtmekten vazgeçerler.

israil ve amerika deyince akla gelen…

İsrail deyince, Amerika deyince akla işgalden sömürüden, demokrasi adı altında topyekün yıkımlardan ve katliamlardan başka bir şey geliyor mu?

Kızılderili soykırımından Vietnam işgaline, Yemen, Irak, Lübnan, Afganistan, Gazze katliamlarına kadar siyonist israil ve şeytan amerikanın viran ettiği onca ülke, yıktığı onca şehir, katlettiği milyonlarca çocuk, yok ettikleri nice yerli halklar, akıttığı kanlar ve sebep oldukları dinmeyen gözyaşlarını unuttuk mu ya da bilmiyor muyuz?

Bugün ne olursa olsun durmamız gereken yer katledilen ve hayalleri yarım bırakılan milyonlarca çocuk hatırına, yok edilen nice yerli halk adına durmamız gereken yer de nokta da siyonizm ve emperyalizm işgalinin karşısında ve bu işgallere karşı ilk defa en yüksek perdeden verilmeye başlanan İran mücadelesinin yanında durmak olmalıdır.

Bu duruş sadece Müslüman olmanın değil insan olmanın bir gereğidir.

Bugün şu veya bu sebeple başkaca duracağımız her yer yaman bir yanılgıdır.