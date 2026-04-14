Ellerinde sevdanın yanık buğusu,
Pazar günü saat on beş otuz suları
Gözlerinde treni bekleyen telaşlı yolcu edası.
Bir sözü var, sakız gibi dolanıp duruyor dilinde
İçinden yıllar geçiyor.
Bir zamanlar mutlu, mesut hatıralar.
Grileşmiş saçları,
Kulağının üstünü çoktan aşmış.
Aynaya baksa görecek
Aynalar da soluk artık
Nicedir tozu alınmamış.
Kıvırcık kirpikleri kim bilir nelere şahit
Sıkıcı Pazar, karlı yollar.
Hava kararmadan evine gitmeye çalışan
Pazar insanları.
Pazar kahvaltılarını unutalı hayli olmuş,
Yüreğine bir dokunsalar bin ah işitecekler
Kemerli burunlu esmer adamın.
Salaş bir çay ocağında demli bir çay
Söylüyor tek şekerli
Kaç bardak demli çay içerse
Unutur sevdasını, bilmiyor.
Yaklaşmıştır belki de…
Kar başlıyor yeniden, tozuyor önce
Yanık tenli elleri üşüyor,
Yüzündeki derin çizgilerde
Hasret çektiği günlerin fevri izleri.
Derin bir iç çekiyor,
Zayıfça uzun boylu esmer adam,
Ne çok sevmişti oysa,
Sevmek ne güzel şeydi,
Sevilmek desen ölesiye bir hazdı…
Bir zamanlar, dünya sadece ikisinden ibaretti.
Aşkın perdesi gözlere inince
Kim ne yapsın dünyada olup biteni.
Ağlamak geliyor içinden
İçinden şilepler geçiyor
Derin, yaralı.
Evleneceği gün terk etmişti kadın, esmer adamı
Ölesi gelmişti o an, çırpındı yüreği
Dünya battı, boğuldu
O, gözünden bile sakındığı kadını
Başkasına yar olmuştu.
Çılgın intiharlar geçti içinden, onlarca çeşit.
Dondu kaldı öylece, ölemedi.
Hava kararıyor, sıkıcı Pazar akşamı karşılıyor.
Kalktı yerinden, gerindi
Her yer buz tutsa ne olacak,
Gözyaşları birer buzul kütlesi olmuştu
Göz kapaklarında.
Sevmek mi, tövbeliydi.
Gülüyordu insanlar ona,
Onlardan biri olmak istemiyordu.
Bir yürek, bir kişiyi severdi
Olanca gücüyle.
Emek verildi mi
Tam verilmeliydi sevdaya, aşka.
Ne yazık ki kadın anlayamamıştı bunları.
Anlar mı görünmüştü yoksa?..
Yürüdü, kardan çamurlaşmış yollarda
Yürüdü...
İçinin yangınını hangi kar söndürürdü ki,
Umutları, cam kırığı gibi batmıştı bedenine
Hani şu kalbi söküp alsalar
Kaburgaların arasından, rahat ederdi.
Duramadı uzun paltolu esmer adam,
Yürüdü bilmediği boş sokaklara
Belki orada ölebilirdi,
Bir Pazar böyle bitebilirdi.