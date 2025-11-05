Sırılsıklam oldum
Kaygan zemin düşlerim
Sözlerim üşüdü
Seni bekliyor ellerim
Puslu havanın sancısında
Kıvranırken hücrelerim
Buğulanıyor gözbebeklerim
Nefesime hücum ediyor
Siyah tüllerin esrik esintisi
Dudaklarım titrerken
Sonbaharın iç ürperten kızılında
Arşa yükselişe geçiyor
Kıvılcımlar iç gıcıklayıcılığında
Arzuların esaretinde
Gönüllü teslim oluyor
Göğüs kafesi her iniş çıkışında
Şiir gibi oku hadi
Gözlerin gizeminde
Sakla beni dizelerinde
Nedenleri at kenara
Sar beni düşlerine
Ve tüm sıcağınla
Gel mabedime
Alevler yükselsin gökyüzüne