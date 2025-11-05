Sırılsıklam oldum

Kaygan zemin düşlerim

Sözlerim üşüdü

Seni bekliyor ellerim

Puslu havanın sancısında

Kıvranırken hücrelerim

Buğulanıyor gözbebeklerim

Nefesime hücum ediyor

Siyah tüllerin esrik esintisi

Dudaklarım titrerken

Sonbaharın iç ürperten kızılında

Arşa yükselişe geçiyor

Kıvılcımlar iç gıcıklayıcılığında

Arzuların esaretinde

Gönüllü teslim oluyor

Göğüs kafesi her iniş çıkışında

Şiir gibi oku hadi

Gözlerin gizeminde

Sakla beni dizelerinde

Nedenleri at kenara

Sar beni düşlerine

Ve tüm sıcağınla

Gel mabedime

Alevler yükselsin gökyüzüne