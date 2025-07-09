En içli nefesin

En derin sesisin

En yanık nağmenin

Hüzün dolu neşesisin

Gece dört…

Geliyorsun birden aklıma

Saçlarımı okşuyorsun

Masal tadında

İçim ürperiyor

Bir nefeste çekiyorsun ruhuna

Dokunmadan öpüyorsun

Sıcaklığınla

Anlat diyorsun ne var ne yoksa

Bir ezgi çınlıyor kulağımda

Nihavent makamında

Neden sabaha karşı geliyorsun

Diyorum

“Sen seversin güneşin doğuşunun

Saçlarında yankılanmasını

Gece yıldızlar eşlik ederken

Gözlerine

Ben sabahı görmeliyim

Saçının her telinde

Kuşların uyanışını duymalıyım

Sesinde

Ve o tatlı rüzgârın uğultusunu

Nefesinde hissetmeliyim

Sıcağında erimeliyim

Dar duvarlarından geçip

Süzülmeliyim iniltinde

Özlemin en yükseğinde

Tam da sabahın beşinde…

B’AŞKA BİR GÜN adlı şiir kitabından.