Hangi gizemin gerçeğiydin

Hangi derin bakışın sitemi

Günbatımında yüzünde yankılanan hangi ışıltının matemiydin

Dudağında yarım bir tebessüm hangi kırgınlığın eksiğiydin

Hangi mutsuzluğun serzenişi

Ve hangi umudun elçisiydin

Sen

Hangi tutkunun beklentisiydin

Gündoğumunun iç titreten saatlerinde

Hangi bedenin esriğiydin

Geceye hoyrat saatlerde hangi yalnızlığın bekçisiydin

Sen hangi derin sevdanın

Kora dönmüş aleviydin

Küle dönmeden önce son sıcağında kavrulan

Hangi inancın yanılgısıydın

Sona varmadan önce

Hangi varoluşun doğumu

Hangi doğumun filiziydin

Sen….