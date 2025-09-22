Hangi gizemin gerçeğiydin
Hangi derin bakışın sitemi
Günbatımında yüzünde yankılanan hangi ışıltının matemiydin
Dudağında yarım bir tebessüm hangi kırgınlığın eksiğiydin
Hangi mutsuzluğun serzenişi
Ve hangi umudun elçisiydin
Sen
Hangi tutkunun beklentisiydin
Gündoğumunun iç titreten saatlerinde
Hangi bedenin esriğiydin
Geceye hoyrat saatlerde hangi yalnızlığın bekçisiydin
Sen hangi derin sevdanın
Kora dönmüş aleviydin
Küle dönmeden önce son sıcağında kavrulan
Hangi inancın yanılgısıydın
Sona varmadan önce
Hangi varoluşun doğumu
Hangi doğumun filiziydin
Sen….