Hadi gel hasreti hesaplayalım

Hayallerimizin karekökünü alıp

Aşkımızla çarpalım

Acıyı bölelim sabah ayazlarına

Gülüşmelerimizi toplayalım

Bir sonbahar akşamında

Silelim kırgınlıkları

Çıkartalım uzakta olduğumuz günleri satırlarımızdan

Akıllarımızda sadeleştirelim umutsuzlukları

Tutkuları sayı doğrusuna yazıp

Bir bir ilerletelim

Eksileri bir tarafa artıları bir tarafa alıp

Biz hep artan taraf olalım

Simetrisini yaşayalım heyecanlarımızın

Ve odak noktası olalım aşkımızın

+B’AŞKA BİR GÜN adlı şiir kitabından