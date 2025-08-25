Hadi gel hasreti hesaplayalım
Hayallerimizin karekökünü alıp
Aşkımızla çarpalım
Acıyı bölelim sabah ayazlarına
Gülüşmelerimizi toplayalım
Bir sonbahar akşamında
Silelim kırgınlıkları
Çıkartalım uzakta olduğumuz günleri satırlarımızdan
Akıllarımızda sadeleştirelim umutsuzlukları
Tutkuları sayı doğrusuna yazıp
Bir bir ilerletelim
Eksileri bir tarafa artıları bir tarafa alıp
Biz hep artan taraf olalım
Simetrisini yaşayalım heyecanlarımızın
Ve odak noktası olalım aşkımızın
+B’AŞKA BİR GÜN adlı şiir kitabından