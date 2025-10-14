Yorgun gözlerimin ardındaki

Güneşsin sen

Solgun sesimdeki nefes

Dalgın bakışlarımda

Açan çiçeksin

Bir adım öteye gidersen

Kaybolurum yokluğunda

Varlığıma en güzel eşsin

Seninle anlam bulan

Günlerimin sevinci

Çayımın en taze demisin

Gülüşlerinde kaybolduğum anları

Değişmem hiçbir gerçeğe

Hiçbir düşümü

Senden ayrı kılmam

Sığınmam hiçbir ‘keşke’ye

Sen benim en güzel

‘iyi ki’msin

Sardıkça kokun ruhumu

Hoşluğunda kaybolurum

Dokunduğunda tüm hücrelerim

Seninle dolup taşarken

Derin derin iç çekişim

En esrik hallerimsin

Bendeki seni

Daha nasıl anlatsam

Yandıkça kavrulduğum

Varlığınla sende anlam bulduğumsun

Hoşluğumsun

Umudum

Mutluluğumsun…