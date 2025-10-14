Yorgun gözlerimin ardındaki
Güneşsin sen
Solgun sesimdeki nefes
Dalgın bakışlarımda
Açan çiçeksin
Bir adım öteye gidersen
Kaybolurum yokluğunda
Varlığıma en güzel eşsin
Seninle anlam bulan
Günlerimin sevinci
Çayımın en taze demisin
Gülüşlerinde kaybolduğum anları
Değişmem hiçbir gerçeğe
Hiçbir düşümü
Senden ayrı kılmam
Sığınmam hiçbir ‘keşke’ye
Sen benim en güzel
‘iyi ki’msin
Sardıkça kokun ruhumu
Hoşluğunda kaybolurum
Dokunduğunda tüm hücrelerim
Seninle dolup taşarken
Derin derin iç çekişim
En esrik hallerimsin
Bendeki seni
Daha nasıl anlatsam
Yandıkça kavrulduğum
Varlığınla sende anlam bulduğumsun
Hoşluğumsun
Umudum
Mutluluğumsun…