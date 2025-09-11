Dizeler kanatlandı ellerinden
Bakışlar aralandı
Göz kırptı minicik heyecanlara
İçi titredi yaz rüzgarıyla
Gül kurusu rengi mey eşlik etti
Hayallerine
Dolunayın sarıdan beyaza dönen mavisinde
Kıpırdandı damarlar ısınmak istercesine
Bir melodi sardı tüm içtenliğiyle
Dansa davet etti arzular
Bir yan yana olsalar…
Ki isteseler olurlar
Sabaha merhabaya az kala
Bir tebessüm
Mey tadı kalan dudağında
Bir de asılı kalmış ezgi damağında
Şiirlere sığınmış ruhuyla
Umudu üstüne almış serin esen gündoğumunda
Tatlı uykuyla buluşma vakti
Gerçek olması dileğiyle uyandığında…