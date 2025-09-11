Dizeler kanatlandı ellerinden

Bakışlar aralandı

Göz kırptı minicik heyecanlara

İçi titredi yaz rüzgarıyla

Gül kurusu rengi mey eşlik etti

Hayallerine

Dolunayın sarıdan beyaza dönen mavisinde

Kıpırdandı damarlar ısınmak istercesine

Bir melodi sardı tüm içtenliğiyle

Dansa davet etti arzular

Bir yan yana olsalar…

Ki isteseler olurlar

Sabaha merhabaya az kala

Bir tebessüm

Mey tadı kalan dudağında

Bir de asılı kalmış ezgi damağında

Şiirlere sığınmış ruhuyla

Umudu üstüne almış serin esen gündoğumunda

Tatlı uykuyla buluşma vakti

Gerçek olması dileğiyle uyandığında…