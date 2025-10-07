Filistin halkının zulme haykırışı olan 7 Ekim 2023’ün üzerinden tam iki yıl geçti.İsrail, emperyalist güçlerin silahıyla, emperyalistlerin sözcüsü medyanın yalanlarıyla, siyonist katilleriyle birlikte adım adım Gazze’yi bir toplama kampına çevirdi.Kadınlar, çocuklar, yaşlılar; bombalarla, silahlarla açıkça hedef alınıyor; mermilerle, açlıkla, susuzlukla katlediliyor.Tüm dünyanın gözleri önünde insanlık, canlı yayında infaz ediliyor.

Umudu kıran şey, Filistin’e sınırı olan ülkelerin sessizliği ve liderlerin dirayetsizliği. On binler katledilirken, masum çocuklar bir bir can verirken susmak, sadece siyasi değil, ahlaki bir çöküştür.

Dünyanın yürekli insanları ise vicdanlarının sesine kulak veriyor, zulme, soykırıma isyan ediyor. Sokaklar, meydanlar artık her yer Gazze, her yer Filistin.Siyonizmin sponsorlarına karşı Boykot her geçen gün yayılıyor. Protestolar, ablukayı kırmak için peş peşe yola çıkan filolar umudu artırıyor.

Gazze yanarken, suskunluk suçtur.Çocuklar ölürken tarafsız kalmak insanlığa ihanettir.Biz bu sessizliğin parçası olmayacağız.Mazlumun yanında olmak, adaletin ve insanlığın yanında olmaktır.Gazze için konuşmak, insan kalmanın son şartıdır.

Adalet bir gün mutlaka tecelli edecek.Zulüm payidar olamayacaktır.Gazze direnecek, Filistin kazanacak, insanlık kazanacak.

Yaşasın!

Nehirden denize özgür Filistin