Gazze’de yıllardır süren insanlık dramına dikkat çekmek, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması için yola çıkan Global Sumud Flotilla kara konvoyundaki aktivistler, Hafter kontrolündeki bölgede Hafter güçleri tarafından 7 gündür özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumda. Aralarında farklı ülkelerden vicdan sahibi insanların bulunduğu 10 aktivistten günlerdir haber alınamıyor.

Silahsız, barışçıl ve insani bir amaçla hareket eden bu insanların alıkonulması sadece onların değil, insanlığın ortak vicdanının da esir alınmasıdır.

Filistin davasını sahiplenmekten söz edenler bugün neden sessiz? Mazlumların yanında olduğunu söyleyen uluslararası kuruluşlar, İslam ülkeleri ve insan hakları savunucuları neden bu hukuksuzluğa karşı güçlü bir ses yükseltmiyor?

Gazze için yola çıkan insanların özgürlüğü; siyasi hesaplara, diplomatik sessizliklere ve konjonktürel çıkar hesaplarına kurban edilemez.

Bugün mesele sadece 10 aktivistin özgürlüğü değildir. Mesele; adaletin, insan haklarının ve vicdanın nerede durduğudur.

Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm vicdan sahibi insanları bu hukuksuzluğa karşı ses vermeye, yetkilileri harekete geçmeye ve aktivistlerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmaya davet ediyoruz.

Ayrıca tüm siyasi partilerimizden, sendikalarımızdan, meslek kuruluşlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden ve toplumun bütün kesimlerinden bu konuyu gündemde tutmalarını; eylem, açıklama ve farkındalık çalışmalarıyla sürece destek vermelerini istirham ediyoruz.

Bugün susmak, yarın vicdanlarda ağır bir yük olarak kalacaktır. Çünkü sessizlik zulmü büyütür; adalet ise cesur insanların yükselttiği sesle hayat bulur.

Gazze için yola çıkan bu insanlar suçlu değil; insanlık adına sorumluluk alan, vicdanlarının sesini dinleyen onurlu insanlardır.

Hakikatin sesi susturulamaz. Vicdan esir alınamaz. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır.