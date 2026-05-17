Din; Allah’ın insanlığa gönderdiği ilahî hakikatler bütünü, dindarlık ise insanın o hakikatleri anlama ve yaşama biçimidir. Din kusursuzdur; çünkü kaynağı vahiydir. Ancak dindarlık, insanın niyeti, ahlâkı, samimiyeti ve yaşayışıyla şekillendiği için eksik ya da yanlış olabilir. Günümüzde en büyük problemlerden biri de tam burada ortaya çıkmaktadır: Dini bilmek ile dini yaşamak arasındaki mesafe…

Bugün birçok insan dinî kavramları, hükümleri ve değerleri bilgi düzeyinde bilmekte; fakat bu bilgileri hayatına taşımakta zorlanmaktadır. İbadetlerin şekli korunurken ruhu kaybolmakta, sözlerle davranışlar birbirini tamamlamamaktadır. Oysa İslam, sadece konuşulan değil; yaşanan bir dindir. Sadece dilde kalan bir iman değil, davranışlara yansıyan bir teslimiyet ister.

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.”

(Saff, 61/2-3)

Bu ayet, inandığıyla yaşadığı çelişen insanın içine düştüğü büyük tehlikeyi gözler önüne sermektedir. Çünkü gerçek dindarlık; bilginin ahlâka, ibadetin merhamete, imanın dürüstlüğe dönüşmesidir.

Ne yazık ki çağımızda din bazen bir kimlik göstergesine, bazen sosyal çevrede kabul görmenin aracına, bazen de şekilsel bir görüntüye indirgenebilmektedir. İnsanlar başkalarının gözünde “dindar” görünmeye önem verirken; kul hakkı, adalet, doğruluk, merhamet ve güzel ahlâk gibi dinin özünü ihmal edebilmektedir. Oysa Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kişidir.”

(Buhârî, Îmân, 4)

Bu hadis bize göstermektedir ki gerçek dindarlık, insanlara güven veren bir şahsiyet inşa etmektir. Namaz kıldığı hâlde kul hakkı yiyen, oruç tuttuğu hâlde kalp kıran, Kur’an okuduğu hâlde adaletten uzak duran bir anlayış; dinin ruhuyla bağdaşmaz.

Resûlullah (sav) bir başka hadisinde şöyle buyurur:

“Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”

(Müslim, Birr, 34)

Demek ki Allah katında değerli olan; gösteriş değil samimiyet, şekil değil ihlâs, söz değil ameldir. Dindarlık sadece dış görünüşten ibaret değildir. Asıl mesele, kalbin Allah’a bağlılığı ve bunun hayata yansımasıdır.

Bugün yeniden şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor: Din hayatımızın merkezinde mi, yoksa sadece belirli zamanlara ve şekillere sıkışmış bir alışkanlık mı? Çünkü İslam; camide başka, ticarette başka, ailede başka bir karakter değil; her alanda aynı dürüstlüğü ve aynı ahlâkı emreder.

Gerçek dindarlık; insanı kibirden uzaklaştıran, merhameti çoğaltan, kul hakkından sakındıran ve güzel ahlâka ulaştıran bir bilinçtir. Eğer ibadetlerimiz bizi daha adil, daha dürüst, daha merhametli yapmıyorsa, o zaman kendimizi yeniden muhasebe etmemiz gerekir.

Din, Allah’ın nuru; dindarlık ise insanın o nurdan aldığı paydır. Önemli olan, dini sadece bilmek değil; onu hayatın her alanında yaşayabilmektir. Çünkü insanı Allah’a yaklaştıran şey, söylediği sözlerden çok yaşadığı hakikattir.