Teknoloji çağında yaşıyoruz. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Özellikle çocuklar ve gençler için bu araçlar; hem eğlence hem de öğrenme imkânı sunuyor. Ancak her imkân, doğru kullanılmadığında bir riske dönüşebilir. Günümüzün en önemli sorunlarından biri de “bilişim bağımlılığı” olarak karşımıza çıkıyor.

Bilişim bağımlılığı; bireyin dijital cihazlara ve internet kullanımına karşı kontrolünü kaybetmesi, günlük yaşamını aksatacak düzeyde bu araçlara yönelmesi durumudur. Çocuklar ve gençler, gelişim dönemlerinde oldukları için bu bağımlılığa karşı çok daha hassastır. Uzun süre ekran başında vakit geçirmek; ders başarısında düşüşe, uyku düzeninin bozulmasına, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve hatta fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Bugün sokakta oyun oynayan çocuk sayısının azaldığını, bunun yerine sanal dünyada saatlerini geçiren bir neslin yetiştiğini üzülerek gözlemliyoruz. Oysa çocukluk; hareket, oyun ve yüz yüze iletişimle anlam kazanır. Dijital dünyada geçirilen aşırı zaman, çocukların hayal gücünü köreltirken, gerçek hayat becerilerinin gelişimini de olumsuz etkilemektedir.

Peki ne yapmalıyız?

Öncelikle ailelere büyük görev düşüyor. Çocukların teknolojiyle ilişkisini tamamen kesmek mümkün olmadığı gibi doğru da değildir. Önemli olan dengeyi kurabilmektir. Ebeveynler, çocuklarına rol model olmalı; kendi ekran kullanım alışkanlıklarını da gözden geçirmelidir. Ev içinde belirli “ekransız saatler” oluşturulması, birlikte yapılan sosyal aktivitelerin artırılması bu konuda etkili olacaktır.

Eğitim kurumlarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Okullarda bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik çalışmaları yapılmalı, öğrenciler dijital dünyanın riskleri konusunda bilgilendirilmelidir. Aynı zamanda spor, sanat ve kültürel faaliyetler teşvik edilerek öğrencilerin farklı alanlara yönelmesi sağlanmalıdır.

Unutmayalım ki teknoloji bir araçtır, amaç değil. Onu hayatımızı kolaylaştıran bir yardımcı olarak kullanmak bizim elimizde. Çocuklarımızı dijital dünyanın esiri değil, bilinçli kullanıcıları olarak yetiştirmek zorundayız.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmesi için bugün alacağımız küçük önlemler, yarının büyük sorunlarını önleyecektir.