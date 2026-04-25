İnsan çoğu zaman kendini yalnızca bedenden ibaret sanıyor. Oysa biraz durup düşündüğümüzde anlarız ki biz, sadece etten kemikten oluşan bir varlık değiliz. İçimizde görünmeyen ama en az beden kadar gerçek olan bir taraf daha var: ruhumuz. İşte tam da burada, modern insanın en büyük yanılgısı başlıyor. Bedeni doyurmayı öğrenmiş, ama ruhunu aç bırakmayı neredeyse alışkanlık hâline getirmiş bir çağın içindeyiz.

Bugün insan, fizikî ihtiyaçlarını karşılamakta hiç olmadığı kadar başarılı. Daha iyi evler, daha konforlu yaşamlar, daha hızlı ulaşım imkânları… Ama bütün bu imkânlara rağmen iç huzursuzluk, anlamsızlık duygusu ve tükenmişlik neden bu kadar yaygın? Çünkü ruh, maddî olanla doymaz. Onun ihtiyacı farklıdır; onun dili, başka bir dildir.

Nasıl ki susuzluk suyla, açlık yemekle gideriliyorsa; ruhun açlığı da ancak maneviyatla giderilir. Anlam arayışı, değerlerle temas, içten gelen bir huzur ihtiyacı… Bunlar parayla satın alınamaz, teknolojiyle üretilemez. Ruh, kendisine iyi geleni tanır: samimi bir sohbet, derin bir tefekkür, içten bir dua, insanı insan yapan değerlerle kurulan bağ…

Ne var ki günümüz insanı, ruhunun sesini duymamak için sürekli bir gürültü içinde yaşamayı tercih ediyor. Ekranlar, kalabalıklar, bitmeyen bir koşuşturma… Oysa insan biraz yavaşladığında, yalnız kaldığında, içindeki boşluğu daha net hisseder. İşte o boşluk, aslında ruhun ihmal edilmişliğinin sessiz çığlığıdır.

Ruh da en az beden kadar bakıma muhtaçtır. Onu beslemezsek zayıflar, ihmal edersek hastalanır. Ve ruh hastalandığında, beden ne kadar güçlü olursa olsun, insan kendini iyi hissedemez. Bu yüzden insanın gerçek iyilik hâli, beden ve ruh arasındaki dengenin kurulmasıyla mümkündür.

Belki de kendimize sormamız gereken en önemli soru şu: Bugün bedenimiz için yaptıklarımızın ne kadarını ruhumuz için yapıyoruz?

Çünkü insan, sadece yaşayan bir varlık değil; aynı zamanda anlam arayan bir varlıktır. Ve bu anlam, ancak ruh doyduğunda kendini hissettirir.