İnsanlık tarihi boyunca tabiatın döngüsü, insana hem ibret hem de umut kaynağı olmuştur. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan nevruz bayramı da bu döngünün en anlamlı sembollerinden biridir. Toprağın uyanışı, çiçeklerin açışı ve hayatın yeniden canlanışı; sadece fizikî bir değişim değil, aynı zamanda derin bir tefekkür vesilesidir.

Bu hakikati en güzel şekilde ifade eden ayetlerden biri, câsiye suresi 5. ayettir:

“Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır.”

Bu ayet, tabiatta meydana gelen değişimlerin tesadüf değil, ilahî bir düzenin parçası olduğunu hatırlatır. Gece ile gündüzün ardı ardına gelişi, yağmurun yeryüzünü diriltmesi ve rüzgârların yön değiştirmesi; hepsi Allah’ın kudretinin açık delilleridir.

Nevruz: Tabiatın Dirilişi ve İnsan İçin Mesajı

Nevruz, kelime anlamı olarak “yeni gün” demektir. Kışın soğuk ve durağan atmosferinin ardından gelen bahar, adeta ölü toprağın dirilişini temsil eder. Ağaçlar yeniden yeşerir, toprak canlanır ve hayat yeniden filizlenir. Bu durum, ayette ifade edilen “yeryüzünün ölümünden sonra diriltilmesi” hakikatinin canlı bir tecellisidir.

Bu yönüyle nevruz, sadece mevsimsel bir değişim değil; aynı zamanda insanın kendi iç dünyasına yönelmesi için bir çağrıdır. Nasıl ki toprak yeniden canlanıyorsa, insan da kalbini ve ruhunu yenileyebilir. Umutsuzlukların yerini umut, durgunluğun yerini gayret alabilir.

Tefekkür ve Şükür Bilinci

Câsiye suresi 5. ayetin sonunda geçen “aklını kullanan toplum için dersler vardır” ifadesi, bu olayların sadece izlenmek için değil, üzerinde düşünülmek için var olduğunu gösterir.

Nevruz vesilesiyle:

- Tabiattaki düzeni fark etmek

- Allah’ın kudretini tefekkür etmek

- Verilen nimetlere şükretmek

insan için önemli bir sorumluluktur.

Sonuç

Nevruz bayramı, kültürel bir gelenek olmanın ötesinde, ilahî ayetlerin tabiatta tecelli ettiği bir zaman dilimidir. Baharın gelişi, bize hem yeniden dirilişi hem de Allah’ın kudretini hatırlatır.

Câsiye suresi 5. ayetin ışığında bakıldığında, nevruz; sadece doğanın değil, insanın da kendini yenilemesi için bir fırsattır.

Bu nedenle nevruzu, sadece bir bayram olarak değil; tefekkür, şükür ve yenilenme vesilesi olarak değerlendirmek gerekir.