Kainatta her şey aslında 'bir şey'dir ve her şey, her şeyden haberdardır. Meşe ağacından okyanusun derinliklerindeki bir balinaya, yanınızdan geçen bir yabancıdan elinizde tuttuğunuz telefona kadar her varlık, aslında aynı kısıtlı alfabeyle yazılmış devasa bir şiirdir.

Modern bilimin penceresinden baktığımızda, yeryüzündeki tüm canlılığın sadece dört temel genetik harfin -Adenin, Guanin, Sitozin, Timin- ve bir RNA bazı olan Urasil’in farklı dizilimlerinden ibaret olduğunu görürüz. Kedide de aynı bazlar vardır, insanda da; sadece formasyonları farklıdır. Proteinlerimizi oluşturan aminoasitlerin sayısı sadece 20, doğada kendiliğinden bulunan elementlerin sayısı ise sadece 94’tür. Peki, nasıl oluyor da bu kadar az yapı taşı trilyonlarca farklı formu, rengi ve sesi ortaya çıkarabiliyor?

Atomun derinliklerine inip %99,9’u boşluk olan o 'hiçlik' makamına vardığımızda, karşımıza 'Tanrı parçacığı' denilen o frekans ve dalga boyu çıkar. Bizler aslında yokuzdur ama her şey birbirine bağlıdır. Belki de bizi biz yapan şey atomların kütlesi değil, o parçacıkların saniyede 4 bin kilometre hızla birbirine çarpmadan döndüğü o muazzam lisan, yani matematiktir. Çünkü matematik bir bilimden öte, evrenin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu fısıldayan o gizemli ve evrensel dildir.

Bilimi anlamaya çalıştığımızda, aslında insanlığın çok eski bir tartışmasının içinde buluruz kendimizi: Dünya nasıl anlaşılmalı? Parçalara ayırarak mı, yoksa bir bütün olarak mı?

Tarih boyunca bu soruya verilen iki büyük cevap öne çıktı. Eski Yunan’ın her şeyi parçalara ayırarak inceleyen zekâsı, maddenin yapı taşlarını, neden-sonuç ilişkilerini ve ölçülebilir olanı inceledi. Buna karşılık Eski Çin’in bilgeliği, evreni bir bütün olarak kavramaya çalıştı; parçalar arasındaki uyumu, dengeyi ve ilişkileri merkeze aldı. Biri analiz etti, diğeri sentezledi. Yüzyıllar boyunca bu iki yaklaşım ayrı yönlere bakıyor gibi görünse de, matematik adı verilen o evrensel dil onları yavaş yavaş aynı noktada buluşturdu. Özellikle Newton ile birlikte evreni dev bir bilardo masası gibi görmeye alıştık. Bilardo toplarının birbirine çarpması gibi, her şeyin bir sebep-sonuç ilişkisiyle tıkır tıkır işlediği bir makine tasavvur ettik. Evreni sadece atomların oluşturduğu katı bir yapı sanmak, zihnimizi uzun süre bu mekanik dünyanın içine hapsetti.

Oysa kuantum fiziğinin babalarından Werner Heisenberg’in dediği gibi:

“Dünya artık nesnelerin değil, olayların ve ilişkilerin bir dokusu olarak karşımıza çıkıyor.”

Bu mekanik evren modeli son derece başarılıydı; gezegenlerin hareketinden köprülerin dayanıklılığına kadar pek çok şeyi açıklayabiliyordu. Ancak bir sorun vardı: Bu bakış açısı, yaşamın kendisini açıklamakta yetersiz kalıyordu. Çünkü yaşam, sadece parçaların toplamı değildir. Embriyodaki o ilk kalp atışını düşünün. Henüz ortada tam anlamıyla oluşmuş bir organizma yokken, hücreler henüz birbirini tanımazken ansızın aynı ritimle dans etmeye başlar. Hiçbir hücre tek başına “ben kalp olacağım” demez ama birlikte bir ritim oluştururlar. Bu durum bize muazzam bir gerçeği fısıldıyor: Varlığın temel yapı taşı atomun soğuk kütlesi değil, bilgi akışı dediğimiz o canlı derinliktir. Hücrelerin kendi başlarına yapamadıkları şeyi bir araya gelerek başarmaları, atomların ötesinde işleyen devasa bir bağlantı sistemine işaret ediyor. Maddeden önce gelen bu görünmez mimari, yaşamın aslında birbirine sımsıkı bağlı bilgi ağlarından örüldüğünü gösteriyor.

Modern sistem teorisinin öncüsü Ludwig von Bertalanffy’nin belirttiği gibi:

“Yaşam, tek tek parçaların özellikleri tarafından değil, bu parçalar arasındaki organizasyon ve ilişkiler tarafından tanımlanır.”

Zihnin Ağları

Benzer bir durumu beynimizde de görürüz. Tek bir nöron düşünemez. Ama milyarlarca nöron bir araya gelip muazzam ağlar oluşturduğunda, ortaya bilinç dediğimiz o olağanüstü fenomen çıkar. Yani zihin, tek tek parçaların değil, bağlantıların ürünüdür. İlginç olan şu ki, bu bakış açısı sadece biyolojide değil, fizikte ve teknolojide de karşımıza çıkıyor. Kuantum fiziği, parçacıkların birbirinden tamamen bağımsız olmadığını, aralarında beklenmedik bağlantılar olabildiğini gösteriyor.

David Bohm'un ifadesiyle:

“Evrenin bölünemez bir bütün olduğu fikrine ulaşmalıyız. Tek tek parçalar, sadece bu bütünün farklı yansımalarıdır.”

Tam bu noktada, İbn Arabi’nin asırlar öncesinden yankılanan "Âlem birdir" sözü, günümüzün bilimsel gerçekleriyle kucaklaşıyor. Bir yıl öncesinden gelen bu ifade artık her şeyin her şeyle bağlantılı olduğu gerçeğiyle yeniden tanımlanıyor. Evrende hiçbir parça diğerinden bağımsız bir kimliğe sahip olmadığı gibi, bütünden ayrı bir gerçeklik de taşımıyor. Yapay zeka teknolojileri ise bu devasa bağlantıları anlamamız için bize yeni pencereler açıyor. Zekânın tekil bir mülkiyet değil, bütünsel bir akış olduğunu her geçen gün daha iyi kavrıyoruz. Bugün kullandığımız yapay zeka sistemleri, tek tek “bilgili” parçalardan oluşmaz; aksine, milyonlarca veri noktası arasındaki ilişkileri öğrenerek anlam üretir. Bu da bize zekânın, sahip olunan bir şeyden ziyade, evrenle birlikte titreşen bir ekosistem olduğunu hatırlatıyor.

Carl Sagan’ın dediği gibi:

“Bizler, evrenin kendisini tanımasının bir yoluyuz.”

Başarıyı ve Geleceği Yeniden Tanımlamak

Bu perspektif, sadece dünyayı anlama biçimimizi değil, kendimizi konumlandırma şeklimizi de değiştirir. Eğer zihin bir ağın parçasıysa, öğrenme de yalnızca bilgi depolamak değil, o evrensel ağda yeni bağlar kurmaktır. Eğitim süreçlerinde rehberlik eden bizler, aslında sadece bilgi aktarmıyor, çocukların ruhunda evrenle bağ kuran estetik desenler çiziyoruz. Bilgiyi tek başına bir veri yığını olarak görmekten vazgeçip, yaşamın bütünselliği içinde nasıl bir anlam yarattığını keşfetmek asıl meselemiz haline geliyor. Belki de en büyük dönüşüm başarıyı tanımlama biçimimizde başlıyor. Uzun süre başarıyı bireysel performans, rekabet ve sahip olma üzerinden tanımladık. Oysa eğer gerçeklik bir ağ ise, başarı da bu ağ içindeki katkımızla ilgili olabilir. Yani ne kadar “sahip olduğumuzdan” çok, yaşamın bütünselliği içinde ne kadar anlam yarattığımız önem kazanıyor.

Doğa bize bu konuda güçlü metaforlar sunar. Bir tırtıl kelebeğe dönüşürken eski gövdesini sindirmesi gibi, bizler de sahip olma hırsıyla örülmüş o dar kabuğu eritip anlamlandırma erdeminin kanatlarını açmalıyız. Pergelin merkezini egonun sığlığından alıp yaşamın sonsuz birliğine yerleştirdiğimizde, dünyanın gürültüsü yerini evrensel bir ahengi dinlemeye bırakacaktır. Ormanı sadece yapraklardan ibaret görmeyi bıraktığımızda, kendimizin de o ormanın bölünmez bir parçası olduğumuzu, ağaçların kökler aracılığıyla birbiriyle konuştuğu devasa bir sistemin parçası olduğumuzu idrak edeceğiz.

Erwin Schrödinger'in belirttiği gibi:

“Zihnin sahip olduğu toplam miktar birdir.”

Zihinsel süreçlerimizin evrensel bir bilgi ağının parçası olduğu bu yeni düzlemde, başarıyı bireysel rekabetin ötesinde; kolektif bir yaratıcılık ve birlik bilinciyle yeniden tanımlamak toplumsal dokumuzu nasıl şifalandırabilir?

Eğer tüm canlılık birbiriyle bağlantılı bir sistemin parçasıysa, bu uyumu fark etmek dünyayı nasıl değiştirir? Belki de geleceğin en kritik sorusu tam olarak budur.

Vesselam.