Türk irfan hayatı, bir münevverini, mazi şuurunun sarsılmaz kalesini yitirmenin derin sızısını yaşıyor. İlber Ortaylı; tarihi geçmişin durağan bir vesikası olmaktan çıkarıp, bugünü anlamlandıran ve istikbali inşa eden bir varoluş pusulası olarak dimağlarımıza nakşetti.

İnalcık ve Ortaylı

Tarihçiliğinin temel taşları, Şeyh-ül Müverrihin Halil İnalcık ile Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde başlayan, ardından Chicago’nun kütüphane koridorlarına uzanan o çetin mesaide şekillendi. Chicago Üniversitesi yıllarında, kütüphane mesaisinde Halil Hoca’nın çalışma masasına yığılan yüzlerce vesikanın tahliliyle meşgulken, bilginin medeniyeti yeniden keşfetmek için var olduğunu bizzat ondan tevarüs etti. İnalcık’ın, talebesi İlber’in dil yeteneğini görmesine rağmen dile getirdiği o meşhur, "Lisanın çok lakin metodun eksik, onu da bizzat ben inşa edeceğim" uyarısı; dimağımızda yankılanan devasa külliyatın ilk harcıydı. Arşivde uykusuz geçen gecelerin sonunda hocasına sunduğu raporların, İnalcık’ın o meşhur titizliğinden geçerek bilimsel anıta dönüşmesi, liyakatin tesadüf olmadığının en büyük kanıtıdır. İnalcık’ın belgeye sadakat disiplini, Ortaylı’nın entelektüel duruşuyla birleşerek Türk tarihçiliğinin haysiyet kalesini oluşturdu.

Tarihin durağan bir mazi anlatısından ibaret görülmesi, hakikatin ufkunu daraltan en büyük yanılgıdır. Ortaylı; tarihçiliği bir "yaşama sanatı" ve "stratejik derinlik" olarak kurgularken, her bir belgenin ardındaki insanı, her bir fermanın arkasındaki devlet aklını görmeyi öğretti. Chicago’da geçirdiği uykusuz geceler, arşivin sessizliğinde yankılanan daktilo sesleri, bir milletin hafızasının iğneyle kuyu kazılarak inşa edildiğinin somut birer vesikasıdır. Bilimsel metodolojiyi dildeki zarafetle birleştiren bu okul, vasatlığın sıradanlığına karşı örülmüş sarsılmaz bir duvardır.

Müverrihler Silsilesi ve Milli Kimliğin Gen Haritası

Ahmet Cevdet Paşa’nın açtığı vakur yolda; Halil İnalcık, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Fuat Köprülü ve Kemal Karpat gibi isimlerle kurulan fikri akrabalık, Türk tarih yazımının omurgasını teşkil eder. Her bir isim, kimliğimizin farklı bir cephesini savundu. Ahmet Cevdet Paşa, devletin çöküş sancıları içinde rasyonel tarih tezlerini hukukla birleştiren dehadır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı'nın merkez teşkilatını, ilmiye sınıfını ve devletin o devasa mekanizmasını atomlarına kadar inceleyen, sabır timsali bir arşiv işçisidir. Fuat Köprülü, Türk tarihini yerel bir kronoloji olmaktan çıkarıp, dünya tarihinin merkezi bir parçası haline getiren, edebiyatla sosyolojiyi tarihin potasında eriten büyük sentezciydi. Halil İnalcık ise belgeye dayalı tarihçiliği bir ahlak prensibi haline getiren, Türk tarihçiliğinin dünyadaki prestijini tek başına sırtlayan "hocaların hocası" sıfatının yegâne sahibiydi.

İlber Ortaylı, bu devlerin mirasını omuzlamakla yetinmeyen, mirası modern çağın diliyle yeniden yorumlayan bir “entelektüeldi”. Genç kuşaklara "cahil" nitelemesini bir aşağılama olarak değil, bir uyanış çağrısı ve vasatlıktan kaçış ihtarı olarak sundu. Akademik mirası fildişi kulelerden indirip, sokağın anlayabileceği bir asaletle harmanlayarak topluma yeni bir şuur aşıladı. Ölümün ardından Türk toplumundaki yankılarını okuduğumuzda toplumun bütün kesimleri tarafından hayırla yâd edildiğini gördüğümüz İlber Hoca’nın aşıladı mayanın tuttuğu aşikardır.

Kurumsal Hafızanın Muhafızlığı, Topkapı Dönemi

İlmi birikimini Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı ile idari bir zemine taşıdığında, kurumsal hafızanın korunması noktasında tavizsiz bir disiplin sergiledi. Müze envanterinin korunmasından, saray bahçesindeki bir ağacın bakımına kadar her ayrıntıyı medeniyet davasının bir parçası olarak gördü. Bürokrasi koridorlarında bilim adamı haysiyetini her türlü geçici unvanın üzerinde tutan dik duruşu, liyakatin sözde değil özde olması gerektiğini kanıtlayan bir örnek vakadır. Ziyaretçilere tarih anlatırken sergilediği vakur eda, bilginin bir kibir aracı değil, bir tevazu ve sorumluluk yükü olduğunun en asil göstergesiydi.

Lisan öğrenmeyi, dünyayı gezmeyi ve vasatlığa prim vermemeyi bir hayat prensibi olarak zihinlere kazıdı. Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı döneminde sergilediği o ödünsüz idareci tavrı, eserlerin korunması noktasındaki hassasiyeti ve "saray adabını" bizzat yaşatması, teorik bilgisinin pratik bir tezahürüydü. Kolaycılığın ve kibrin panzehiri olan o gür ses; liyakati merkeze alan, "adama göre iş" değil "işe göre adam" ekolünün son büyük temsilcisiydi. Kifayetsiz muhterislerin karşısında, entelektüel dürüstlüğüyle direnç noktası oluşturdu.

Maziden | Atiye

Geleceğin dünyasını, yapay zekayı ve dijital dönüşümün hızı içinde kaybolan insanı konuştuğumuz bugünlerde; Ortaylı’nın vurguladığı şuur her zamankinden daha hayatidir. Teknolojinin hızı karşısında insanı ayakta tutacak olan yegâne güç, kökleri derinde olan bir hafızadır. Hafızasız bir ilerleme, rotasız bir gemi misali sürüklenmeye mahkûmdur. Liyakati, adaleti ve hakkaniyet kavramlarını her türlü politikanın üzerinde tutan o soylu öfkesi, kalemimizin mürekkebinde daima taze kalacaktır.

Türk milletinin soylu mazisindeki ilmi hafızayı entelektüel irfanı ile birleştiren ve yukarıda da değindiğimiz gibi toplumda büyük karşılık bulan hocanın ömrünün son demlerinde dahi bu durusu sergilemek için elinden geldiğince hayatta hep söylediklerini gerçekleştirmek derdinde olduğunu hepimiz gördük.

Türk milletinin her ferdinde entelektüel bir duruş görme arzusundaki Hocanın, izinden gidecek genç dimağlara bıraktığı en kıymetli öğreti şudur: Geleceğin dünyasını kurgularken, geçmişin hafızasına sahip çıkmak stratejik bir zorunluluktur. Bu hakikati ömrü boyunca savunan büyük çınar; artık eserlerinde ve tavizsiz dürüstlüğünde yankılanacaktır.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Türk milletinin ve ilim dünyasının başı sağ olsun.