Bu Şehir Hep Geri Planda mı Kalacak?

Türkiye genelinde PTT teşkilat yapısı yeniden şekillendirilirken, başlangıçta 17 Bölge Müdürlüğü olarak planlanan sistemin önce 18’e, son düzenlemeyle birlikte 19 Bölge Müdürlüğüne çıkarıldığı kamuoyuna yansımıştır. Son olarak Adıyaman’ın Malatya’ya bağlanmasıyla 19. Bölge Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Ancak tüm bu değişiklikler yapılırken Mersin’in adı bir kez daha gündeme dahi alınmamıştır.

Bu noktada kamuoyunun sorması gereken sorular açıktır:

• Bölge Müdürlüğü kriterleri nelerdir?

• Hangi ölçütlere göre yeni bölge müdürlükleri oluşturulmaktadır?

• Neye göre bazı iller bu statüye kavuşurken, Mersin sürekli görmezden gelinmektedir?

⸻

Rakamlar ve Gerçekler Mersin’i İşaret Ediyor

Eğer kriterler;

✔️ Hizmet yoğunluğu

✔️ Nüfus

✔️ Bölgesel iş yükü

✔️ Stratejik konum

ise, Mersin’in PTT Bölge Müdürlüğü olması bir talep değil, açık bir haktır.

Çünkü Mersin;

• 2 milyona yaklaşan nüfusu,

• Türkiye’nin en büyük limanlarından birine sahip olması,

• Yoğun e-ticaret ve kargo trafiği,

• Çevre illere fiilen hizmet veren PTT altyapısı

ile bölgesel bir merkez konumundadır.

Tüm bu verilere rağmen Mersin’in hâlâ Bölge Müdürlüğü statüsüne alınmamış olması, kabul edilemez bir yoksunluktur.

PTT Yapılanmasında Mersin’in Yeri ve Personel Gerçeği

Bu süreçte en dikkat çekici husus; 81 ildeki PTT Başmüdürlüklerinin kapatılarak, yalnızca 18 ilde toplam 19 Bölge Müdürlüğü kurulacak olmasıdır.

Mersin PTT Başmüdürlüğü bünyesinde:

800 ‘e yakın personel görev yapmaktadır.

Bu personellerden 80 ne yakını Mersin PTT Başmüdürlüğü ihtisas müdürlüklerinde çalışmaktadır.

Ayrıca Mersin PTT Başmüdürlüğü bünyesinde;

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Askerî Posta hizmeti veren 1 adet As-Pos Merkez Müdürlüğü,

• 5 adet PTT Şubesi bulunmaktadır.

Bu tablo, Mersin’in yalnızca yerel değil, bölgesel ve stratejik bir PTT üssü olduğunu açıkça göstermektedir.

Mersin Zaten Bir Bölge Şehridir

Mersin’de hâlihazırda faaliyet gösteren bazı bölge müdürlükleri şunlardır:

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü

• Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü

• TRT Çukurova Müdürlüğü

• Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

• Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

• Akdeniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı

• Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği

• Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü

• Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ

• Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Bu kadar bölgesel yapıyı barındıran bir ilin, PTT Bölge Müdürlüğü dışında bırakılması izaha muhtaçtır.