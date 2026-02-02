29-30 Aralık 2026 tarihlerindeki sağanak yağışlar sonrası Merkez ve bazı İlçelerimizde sel oluşmuştur.

Öncelikle İl ve ilçelerimizde zarar gören kamu kurum-kurluşları, özel işletmeler ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Mersin de sel felaketleri 1968, 1971, 1980,2001,2006,2016 ve son olarak 30 ocak 2026 tarihinde olmuştur.

Fakat önceki sel felaketlerinden ders çıkarılmadığı ve sorunların devam ettiği görülmektedir.

Küresel iklim değişikliği-sera etkisi, şiddetli ve uzun süreli yağışlar, kar erimesi sonucu oluşan yağışlar, toprağın suya doyması ve yumuşaması, drenaj sisteminin yetersizliği, drenaj ve dere yataklarına tecavüz, düzenli bakım-temizliğinin yapılmaması, topoğrafik yapı, yeşil alan, bitki örtüsünüm azalması-betonlaşma, çarpık kenleşme vb. öne çıkan sorunlar olarak görülmektedir.

Bu gerekçeler yapılmayacak işler değil. Öncelik sırası iyi belirlenirse kıt imkanlarla da çok işler yapılabilir.

Sorun yönetim anlayışı ve bu konulara yeterli önceliğin verilmemesidir.

29 Aralık 2016 tarihinde yıllık yağışın 1/7’si, aylık yağışın 1/3’ü bir günde olmuş ve sonrasında gerçekleşen sel felaketin büyük hasarlar yaratmıştı.

Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Tarafımdan

“Mersin ili su yönetimi ve sel felaketi ilişkileri”

konulu bir sunum istemiş ve 17 Ocak 2017 tarihinde Mersin Büyükşehir Kongre Merkezinde geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmişti.

2016-2026 yılları arası 10 yıllık bir süre içinde özellikle Kent Merkezindeki sorunların büyük kısmı çözülmüş olmasına rağmen hala eksikliklerin olduğu görülmektedir.

Bu sorunların tekrar tekrar yaşanmaması için Yetkililerimizden bu sorunların kalıcı çözümünü bekliyoruz.

SEL aradan yıllar geçsede yolunu unutmayacağı bilinmelidir.