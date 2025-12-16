Cümle cümle gidersin bazen

Küserek kelimelere

Noktalar ellerinde ağırlaşır

Virgül koymak istersin ucu eline batar

Soru işareti boğar seni ünlemi alıp vurasın gelir yerden yere

Bazen üçer beşer atlarsın satırlardan (bir an önce bitsin diye)

Yeni bir sayfanın açılmasını da istemezsin

Fırtınası ağır gelir her çevrildiğinde sayfanın

Aşk kelimelerinin üstünü çizer umudu silmeye kalkarsın

Kırık heceler kalır satır sonlarında

Bırak kalsın kafiyeler yarım

Ne de olsa giden gittiğiyle kalır

Kalan kenarda yalnızlığına sığınır

Yakar paragraf başlarını

Külü savrulur haykırışlarının

Sesine perde iner vurgularının

Kaleme başkaldırır tonlamalar

Sadede gelemeden düş kırılır yen içinde saklanır

Bir ayraçtan yardım umar çocuk sevinçleri

Boynu bükülür saman kâğıtlı defterin

Hayıflansa neye yarar

geri gelmedikten sonra sevgili

Sabahın ala ayazında

İçi ürperir alev alan isyanını yağmur yaşı söndürür

Kalır üç nokta yan yana çaresiz

Üst üste konsa neye yarar bir açıklama kalmadıktan sonra

Açılan tırnaklar kapanır içi boş

Öylece batar canına

Defter bir yana kalem bir yana

Ağırlaşan göz kapakları

Nasırlaşan parmaklarıyla

Nefesini savura savura

Varmalı artık iyiden iyiye s’ona

Varmalı artık ona…

“B’aşka Bir Gün” adlı şiir kitabından