Üniversite Sınavına Girecek Gençlere Hatırlatmalar

Öncelikle bu hafta sonu gerçekleştirecek olan Üniversite Sınav Oturumlarına katılacak bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Umarım bütün gençlerimiz kendilerini mutlu edecek sonuçlar alır.

Uzun süredir devam eden hazırlık süreçlerinin ardından beklenen günler geldi. Cumartesi ve Pazar sınav günleriniz.

Sınav günü stres yaşamamak, gerilmemek üzere bugünden basit hazırlıklar ve kontroller yapmak da fayda var doğrusu.

Bu yazı da yaşanması olası stres ve gerilimleri yok etmek üzere bu basit hazırlıkları ve kontrolleri sade cümlelerle hatırlatmak üzere gençlerimize ve ailelerine yönelik yazılmıştır.

Olmazsa olmaz ilk yapacağımız şey şüphesiz Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı Kimlik Belgesini hazırlamak olsun.

Sınava Giriş Belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden şifremizle veya aynı sistem üzerinden e-devlet girişi yaparak birkaç saniye içinde çıkarmamız mümkün. Sınava Giriş Belgesi renkli veya siyah-beyaz olabilir. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde fotoğrafınızın bulunmalı zira Sınava Giriş Belgesinde fotoğrafı bulunmayanlar kesinlikle sınava alınmayacak. Çok düşük bir ihtimal ama şayet Sınava Giriş Belgesinin üzerinde fotoğrafının olmadığını bir adayımız görürse paniğe kapılmadan hemen okulunun müdürlüğüne, ilindeki ÖSYM Koordinatörlüğüne başvurarak sorunu çözebilir. Sınava Giriş Belgesiyle alakalı son önemli hatırlatmam da belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. asla bulunmamalıdır.

Sınava girebilmemiz için Sınava Giriş Belgesinin yanında mutlaka geçerli bir Kimlik Belgesi bulundurmalıyız. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Fotoğraflı ve geçerlilik süresi devam eden Pasaport, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı imzalı mühürlü / barkodlu karekodlu Fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesi bu belgelerdendir. Kimlik Belgesindeki fotoğrafınız kolaylıkla tanınmanızı sağlayacak güncel bir fotoğraf olmalıdır. Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartları vb belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Unutmayın, Sınava Giriş Belgesi ile yukarıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden birisini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan hiçbir aday, mazereti/sebebi ne olursa olsun kesinlikle sınava alınmayacaktır. O nedenle bu iki belgeyi şimdiden hazırlayınız.

Sınava gireceğiniz bina size uzak bir bina ise hem nasıl gidileceğini görmeniz hem de sınav günkü trafik yoğunluğunu da hesaba katarak ne kadar sürede ulaşılabileceğine dair bir fikrinizin olması açısından bugünden gidilip görülmesinde fayda vardır.

Sınav binasına saat 10.00’dan önce giriş yapılmalıdır. Bu saatten sonra sınav binasına asla giriş yapılamayacaktır. Bu nedenle son dakikaya kalıp hayatınız boyunca unutamayacağınız bir stres yaşamamak için sabah kahvaltı vb hazırlıklarınızı bitirip sınava gireceğiniz binaya erken gitmenizi öneriyorum. Kimlik kontrolleri, üst arama ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın giriş kapısında hazır bulunmanız en doğrusu olacaktır.

Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacaktır. Arama esnasında zaman kaybetmemek için üzerimizde Sınava Giriş Belgesini ve Kimlik Belgesi dışında saat, vücudumuzun herhangi bir yerinde takı, aksesuar ve aklınıza gelebilecek hiçbir şey olmaması en doğru tutum olacaktır. Yanınıza kablosuz iletişim sağlama özelliği bulunmayan 1 adet ulaşım kartı (veya banka kartı/kredi kartı), ihtiyaç duyarsanız para ile bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su alabilirsiniz.

Sınavda ihtiyaç duyacağınız kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecek ve sınava gireceğiniz salonda masanızın üstüne konacaktır.

Benim altını çizerek size yapacağım önerim, metal aksesuar içermeyen sade ve rahat bir kıyafetle sınava girmenizdir.

Unutmayın, sınav sırasında cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen veya yasaklı eşyalardan herhangi biri ile sınava girdiği görülen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınavınızı tamamladıktan sonra cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine mutlaka teslim ediniz.

Sınava girecek kızım Yağmur ve bütün genç adaylara sadece bir sınava/güne bağlı kalmadan bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Muvaffakiyet dualarımla.