Bir kentin geleceğini yalnızca yeni yollar, binalar ve yatırımlar belirlemez. Bir şehrin gerçek kalkınma gücü; bilgi üreten, nitelikli insan yetiştiren, teknoloji geliştiren ve sahip olduğu bilimsel birikimi kentin ekonomik ve sosyal hayatına aktarabilen kurumlarla şekillenir.

Mersin açısından bu kurumların başında ise hiç kuşkusuz Mersin Üniversitesi geliyor.

Son dönemde üniversitede yaşanan akademik ve bilimsel hareketlilik, yalnızca bir yükseköğretim kurumunun başarı hikâyesi olarak değil, Mersin’in bölgesel ve uluslararası rekabet gücünü artırabilecek önemli bir gelişme olarak da değerlendiriliyor.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’ın bilimsel üretimi, araştırmayı ve akademik kaliteyi yönetim anlayışının merkezine yerleştiren yaklaşımı, Mersin Üniversitesi’nin Türkiye ve dünya üniversiteleri arasındaki konumunu güçlendirmeye başladı.

Ortaya çıkan tablo, Mersin’in artık yalnızca ekonomik, turistik ve tarımsal potansiyeliyle değil, bilimsel kapasitesiyle de konuşulması gerektiğini gösteriyor.

MERSİN’İN ÜNİVERSİTESİ DÜNYA AKADEMİK HARİTASINDA YÜKSELİYOR

Mersin Üniversitesi’nin son dönemdeki yükselişini en somut biçimde uluslararası sıralamalardaki sonuçlar ortaya koyuyor.

Center for World University Rankings (CWUR) 2026 verilerine göre üniversite, dünya genelinde değerlendirilen 21 binden fazla üniversite arasında ilk yüzde 6,9’luk dilime girmeyi başardı.

Mersin Üniversitesi’nin Türkiye’de 23. sıraya, dünyada ise 1.448. sıraya yükselmesi, kent açısından da önemli bir değer taşıyor.

Çünkü artık Mersin’in adı yalnızca limanı, tarımı, turizmi ve sanayisiyle değil; uluslararası akademik başarılarıyla da dünya ölçeğinde görünür hale geliyor.

Bu yükseliş, Mersin Üniversitesi’nin kent için taşıdığı stratejik önemi daha da artırıyor.

Bir başka ifadeyle; Mersin büyürken üniversitesi de büyüyor, üniversite bilimsel kapasitesini artırdıkça Mersin’in geleceğe dönük potansiyeli de güçleniyor.

REKTÖR EROL YAŞAR’DAN BİLİME DOĞRUDAN DESTEK

Bu yükselişin arkasındaki en önemli unsurlardan biri ise Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’ın akademisyenleri ve bilimsel araştırmaları destekleyen yönetim anlayışı.

Bilim insanının çalışma motivasyonunun yalnızca akademik sorumlulukla değil, kurumsal destek ve takdir mekanizmalarıyla da güçlendirilmesi gerektiği anlayışı üniversitede somut uygulamalara dönüşüyor.

TÜBİTAK 1001, 3501 ve TÜSEB gibi önemli bilimsel destek programlarından son üç yılda proje kabulü alan 31 akademisyenin ödüllendirilmesi, bu yaklaşımın dikkat çekici örneklerinden biri.

Bu uygulama aynı zamanda Mersin Üniversitesi’nde bilimsel başarının görünür kılındığını ve araştırmacıların yeni projeler üretmesi için teşvik edildiğini ortaya koyuyor.

Rektör Yaşar’ın “Grafiğimizde her zaman yukarı doğru bir ivme var” ifadesi de aslında üniversitedeki hedefi özetliyor.

Hedef yalnızca bugünün başarılarını kutlamak değil; Mersin Üniversitesi’nin akademik grafiğini her yıl daha yukarı taşımak.

BİLİMİN MERSİN’E YANSIMASI

Mersin Üniversitesi’nin bilimsel kapasitesindeki artışın kent açısından en önemli tarafı ise üretilen bilginin Mersin’in ihtiyaçlarıyla buluşabilme potansiyeli.

Mersin; tarımdan turizme, lojistikten sanayiye, sağlıktan çevre sorunlarına kadar çok farklı alanlarda büyük bir potansiyele sahip.

Üniversitenin tıp ve sağlık bilimlerinden biyoteknolojiye, çevre teknolojilerinden kimyaya, antik DNA araştırmalarından mühendislik çalışmalarına kadar uzanan araştırma alanları, kentin ihtiyaç duyduğu bilimsel çözümlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bu nedenle Mersin Üniversitesi’nin başarısı yalnızca akademisyenlerin veya öğrencilerin başarısı değildir.

Üniversitede geliştirilen her yeni proje, her yeni araştırma ve her yeni akademik iş birliği; uzun vadede Mersin’in sanayisine, sağlık altyapısına, çevre politikalarına, tarımına, turizmine ve gençlerinin geleceğine katkı sağlayabilecek bir bilimsel yatırım anlamına geliyor.

MERSİN’İN GENÇLERİ İÇİN BİLİM VE İNOVASYON EKOSİSTEMİ

Üniversitelerin kentlere sunduğu en büyük değerlerden biri de gençlere sağladığı fırsatlardır.

Mersin Üniversitesi’nde düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı, Milli Teknoloji Zirvesi, Girişim Limanı’ndaki İnovasyon Maratonu ve Bilim Kafe gibi etkinlikler, öğrencilerin yalnızca ders alan gençler olmaktan çıkarak araştıran, üreten, geliştiren ve girişimcilik kültürüyle tanışan bireylere dönüşmesine katkı sağlıyor.

Bu noktada üniversitenin Mersin için taşıdığı misyon daha da belirginleşiyor.

Mersin’in geleceğinin yalnızca mevcut ekonomik kaynaklarla değil, kendi gençlerini bilim ve teknoloji alanında yetiştirebilmesiyle şekilleneceği düşünüldüğünde, üniversitenin geliştirdiği bu ekosistem kentin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

MERSİN’DEN AVRUPA’YA UZANAN AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ

Mersin Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefi de kentin dünyaya açılan yüzünü güçlendiriyor.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’ın Almanya’da KIT ve Fraunhofer gibi Avrupa’nın önemli araştırma merkezleriyle gerçekleştirdiği temaslar, Mersin Üniversitesi’nin uluslararası bilim ağlarına daha güçlü biçimde dahil olma arzusunu ortaya koyuyor.

Bu temasların artması; Mersin’deki akademisyenlerin uluslararası araştırma projelerine katılımından öğrenci ve araştırmacı hareketliliğine kadar pek çok alanda yeni fırsatların önünü açabilecek nitelikte.

Böylece Mersin Üniversitesi, Mersin’in yerel dinamiklerini uluslararası bilim dünyasıyla buluşturan bir köprü olma potansiyelini güçlendiriyor.

KALİTEDE DE YÜKSELİŞ

Bilimsel üretimin yanı sıra eğitim kalitesinde elde edilen akreditasyonlar da üniversitenin akademik yükselişini destekliyor.

Mühendislik Fakültesi’nin 5 bölümünün MÜDEK akreditasyonu alması, Eğitim Fakültesi programlarının EPDAD, İletişim Fakültesi’nin ise İLEDAK tarafından akredite edilmesi, Mersin Üniversitesi’nde eğitim kalitesinin bağımsız ölçütlerle değerlendirildiğini ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler Mersin’de eğitim gören gençler açısından da önemli.

Çünkü kentte alınan eğitimin kalite standartlarının ulusal ve uluslararası ölçekte tanınması, Mersinli gençlerin kendi şehirlerinde güçlü bir akademik eğitim alma imkânını artırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DE MERSİN İMZASI

Mersin Üniversitesi’nin GreenMetric sıralamasında Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 18. sıraya yükselmesi de kentin çevre ve sürdürülebilirlik gündemi açısından dikkat çekici.

Akdeniz’in önemli kentlerinden biri olan Mersin için çevre, su kaynakları, iklim değişikliği, tarım ve sürdürülebilir kentleşme gibi başlıklar yalnızca akademik meseleler değil; doğrudan kent yaşamını ilgilendiren konular.

Bu nedenle üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının gelişmesi, Mersin’in geleceğine ilişkin bilimsel politikaların oluşturulması açısından da önemli bir fırsat oluşturuyor.

ARTIK MESELE SADECE BİR ÜNİVERSİTENİN BAŞARISI DEĞİL

Bütün bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde ortaya önemli bir tablo çıkıyor:

Mersin Üniversitesi, akademik ve bilimsel kapasitesini artırırken aynı zamanda Mersin’in gelecekteki rekabet gücünün temel unsurlarından biri haline geliyor.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’ın bilimsel üretimi önceleyen, akademisyenleri teşvik eden, uluslararası iş birliklerini önemseyen ve kaliteyi kurumsal bir hedef olarak gören yönetim anlayışı, üniversitenin yükselişinde belirleyici bir rol üstleniyor.

Bugün CWUR’da dünya üniversiteleri arasında ilk yüzde 6,9’luk dilimde yer alan, Türkiye sıralamasında 23. basamağa yükselen Mersin Üniversitesi’nin hedefi, kuşkusuz bu seviyeyi korumakla sınırlı değil.

Daha fazla proje, daha fazla bilimsel yayın, daha güçlü uluslararası iş birlikleri, daha nitelikli eğitim ve Mersin’e daha fazla katkı…

Bütün bunlar, önümüzdeki dönemin temel hedefleri olarak öne çıkıyor.

MERSİN’İN GELECEĞİ BİLİMLE ŞEKİLLENECEK

Mersin bugün ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir dönüşümün içinde.

Limanıyla, tarımıyla, turizmiyle, sanayisiyle ve genç nüfusuyla Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olan Mersin’in bu potansiyelini geleceğe taşımasının en önemli yollarından biri ise bilimsel kapasitesini güçlendirmek.

Bu noktada Mersin Üniversitesi’ndeki yükseliş yalnızca üniversite yönetiminin veya akademisyenlerin başarısı olarak görülmemeli.

Bu başarı, aynı zamanda Mersin’in geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmeli.

Ve bugün ortaya çıkan tablo, bu yatırımın karşılığını vermeye başladığını gösteriyor.

Prof. Dr. Erol Yaşar’ın liderliğinde Mersin Üniversitesi, Mersin’in yerel potansiyelini bilimsel güçle buluşturarak Türkiye’deki akademik konumunu yükseltirken, dünya üniversiteleri arasındaki görünürlüğünü de her geçen gün artırıyor.

Mersin’in geleceğinde bilim, teknoloji ve inovasyonun daha fazla yer alacağı düşünüldüğünde, üniversitenin önündeki hedef de oldukça net:

Mersin’den yükselen bilimsel ivmeyi Türkiye’ye, Türkiye’den dünyaya taşımak.

Bugün Mersin Üniversitesi’nde yaşanan yükselişin asıl anlamı da tam olarak burada ortaya çıkıyor.