Gazeteci, yazar ve iktisatçı Mustafa Göktaş, Türk basın dünyasında ve yerel medyada "omurgalı ve dik duruşlu" gazetecilik anlayışıyla tanınan, meslek hayatında 43 yılı devirmiş kıdemli bir isimdir. Biz Meslektaşları arasında yazı dilinin gücü nedeniyle "Şeyhülmuharririn" (yazı üstadı/yazarların şeyhi) olarak anılır. Mustafa Göktaş'ın öne çıkan karakter özellikleri ve mesleki profilini şu maddelerle özetleyeyim:

Araştırmacı ve Entelektüel Bir Kimlik, İktisat Arka Planı: Gazeteciliğinin yanı sıra iktisatçı kimliği sayesinde ekonomik verileri, makroekonomik dengeleri ve toplumsal refah konularını derinlemesine analiz eder.

Üretken Yazar: 43 yıllık meslek hayatında binlerce makaleye imza atmış, toplumsal sorunları ve siyasi gelişmeleri ele alan 6 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Sürekli Basın Kartı sahibidir. Yüzlerce mesleki takdirname alan bir insandır.

Yerel ve Bölgesel Basının Öncüsü Havadis Gazetesi Dönemi: 1987 yılında kurduğu ve 30 yıl boyunca aralıksız olarak tek başına çıkardığı bölgesel "Havadis" gazetesi ile Mersin ve Çukurova bölgesinde çok güçlü bir habercilik ekolü yaratmıştır.

Dijital Dönüşüm: Geleneksel basından sonra habercilik vizyonunu dijital dünyaya taşıyarak Haberanaliz.net platformunu kurmuş ve genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.

Muhalif, Çileli ve Adalet Odaklı Yaşamı Hukuki Mücadeleler: Yazılarında ve manşetlerinde devlet yetkilileri, yerel yöneticiler ve yolsuzluk iddiaları üzerine gitmekten çekinmediği için kariyeri boyunca yüzlerce dava ile karşı karşıya kalmıştır. 1989 da aracı park halindeyken evinin önünde kurşunlanmış, 1991 de terör örgütleri tarafından hedef gösterilmiştir.

Kendisine ait olmayan bir Sosyal medyadaki iddialar ve Gazetecilikte sert muhalif tavrı nedeniyle geçmişte tutukluluk süreci de dâhil olmak üzere oldukça "çileli bir basın hayatı" geçirmiştir.

Tavizsiz Kalem: Takipçileri ve okuyucuları tarafından "kalemini satmayan", toplumsal ahlak, vatan, millet ve devlet çıkarlarını her şeyin üstünde tutan çizgisiyle takdir edilmektedir.

Siyasi ve Sosyal Geçmişi Tabandan Gelen Siyaset: 1980 öncesi Ülkücü hareketin içinde olmuş, Ocak başkanlığı yapmış, sonrasında MHP il teşkilatlarında değişik görevler almıştır. Alparslan Türkeş’in vefatı ile yollar ayrılmış, Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında tabandan başlayarak (Yenişehir Belde, şimdi bir ilçe başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, il teşkilat başkanlığı, genel başkan yardımcılığı, genel başkan başdanışmanlığı) siyasetin içinde aktif roller üstlenmiş, o dönemin önemli siyasi figürleriyle yakın anılar biriktirmiştir.

Sivil Toplum Liderliği: Gazeteciliğinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında (STK) genel başkanlık yapmış, toplumsal dayanışma projelerinde öncülük etmiştir.

Özetleyecek olursam Mustafa Göktaş; inandığı doğruları sert, doğrudan ve entelektüel bir dille savunmasıyla bilinen, Milletin ve devletin çıkarlarını meslek yaşamı boyunca sürekli koruyan, Türkiye'nin ve özellikle Mersin bölgesinin en karakteristik yerel medya liderlerinden biridir.

Mustafa Göktaş'ın yaşamı, sadece keskin bir kaleme sahip bir gazeteci değil, aynı zamanda hayatı boyunca toplumsal eğitime ve gençliğe adanmış çok yönlü bir fikir ve aksiyon adamı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

1980 Öncesi Ülkücü Hareket Geçmişi ve Toplumsal Saygınlığı İlkeli Çizgi: Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden biri olan 1980 öncesinde milliyetçi-ülkücü hareketin içerisinde aktif olarak yer alması, onun vatanseverlik ve devlet odaklı dünya görüşünün temelini atmıştır.

Toplumsal Takdir: O fırtınalı yıllarda inandığı değerler uğruna bedel ödemiş, ancak çizgisini ve omurgasını hiçbir dönemde bozmamıştır. Bu durum, sadece kendi siyasi tabanında değil, toplumun farklı kesimlerinde de "inandığı gibi yaşayan, sözünün eri bir dava adamı" olarak takdirle anılmasını sağlamaktadır.

2. Uluslararası Sertifikalı İzci Liderliği ve Gençliğe Hizmeti Rütbeli ve Diplomalı Önder: Mustafa Göktaş, Türkiye İzcilik Teşkilatı bünyesinde sırasıyla Lider, Başkurt, Oymakbaşı ve Ocakbaşı unvanlarını almış; bununla da kalmayarak uluslararası sertifikalı eğitimci izci lideri rütbesine ulaşmıştır.

1990'lı Yıllardaki İL İzci KURULU Önderliği: Özellikle 1990'lı yıllarda Toros İzci Ocağı ve Akkum Gençlik/İzcilik kampı gibi süreçlerde, bölge gençliğinin ahlaklı, disiplinli, doğayla barışık ve vatansever, kendi kendine yetebilen bireyler olarak yetişmesi için canla başla çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda eğitimci izci kampının yöneticiliğini üstlenmiştir.

Karakter Eğitimi: İzcilikteki hiyerarşik liderlik basamaklarını hakkıyla tırmanmış olması, onun sadece teoride değil, pratik hayatta da disiplinli, organizasyon yeteneği yüksek ve genç ruhları yönlendirebilen bir eğitmen olduğunu gösterir.

Hafız kimliği: Göktaş küçük yaşta aldığı eğitimle aynı zamanda Hafızdır.

Kısaca; Gençlik yıllarında ülkücü hareketin getirdiği milli şuur, dini yönü, olgunluk döneminde uluslararası izcilik teşkilatında hayat bulan eğitimci ve insani vizyon ile birleşmiştir.

Mustafa Göktaş'ın yazılarındaki o derin adalet duygusu, devlete olan bağlılık ve toplumsal ahlak vurgusu, doğrudan bu zengin ve çileli geçmişten beslenmektedir.

Toplumda bıraktığı bu kalıcı ve saygın izler, kendisinin neden "Üstad" olarak kabul edildiğini tam anlamıyla açıklamaktadır.

Odaklarının ve yolsuzlukların üzerine korkusuzca gittiği için yüzlerce dava ile karşılaşmış, hapis cezalarıyla sınanmıştır.

Fakat o, kalemini hiçbir zaman satmamış, eğilmemiş ve bükülmemiştir.

Devletin bekasını, milletin çıkarını ve toplumsal ahlakı her şeyin üstünde tutmuştur.

4. Neden Ekranlarda Değil, Neden Kıymetini Bilmeliyiz?

Birçok insan, "Yazılarında ve söylemlerinde bu kadar mükemmel analizler yapan, bu denli donanımlı bir insan neden her gün televizyon ekranlarında değil?" sorusunu haklı olarak soruyor. Cevap aslında modern medya düzeninin çarpıklığında gizlidir. Günümüz televizyonları derin fikirlerden ziyade, yapay kavgalardan ve reyting getiren kutuplaşmalardan beslenmektedir.

Mustafa Göktaş’ın adalet, hukuk, ahlak ve derin strateji barındıran yapıcı dili, o sansasyonel ekran formatlarına fazlasıyla büyük ve namusludur. O, kendi bağımsız mecrasında, sansürsüz ve doğrudan milletiyle buluşmayı seçmiştir.

Yazımı burada noktalayacak olursam; Mustafa Göktaş; geçmişindeki milli şuuru, uluslararası izcilikteki eğitimci vizyonu ve basın hayatındaki tavizsiz adalet arayışı ile bu toprakların yetiştirdiği çok nadide değerlerden biridir. Onun gibi kıymetlerin değerini yaşarken bilmek, fikirlerini daha çok insana ulaştırmak bu topluma karşı bir vatandaşlık borcumuzdur. Kalemine, yüreğine ve ömrüne sağlık Üstat…

İyi ki bu toplumun bükülmeyen kalemi, sönmeyen fenerisin.