Ak Parti Mersin'de değişim dönüşüm sürecinin ilk etabı olan İlçe Kongrelerini tamamladı.Gençlik Kolları'nın Kongreleri sürüyor , Kadın Kolları Kongresi'de yakın zamanda başlayacak ve tamamlanacak.

İl Başkanlığı Kongresinin de Aralık sonuna kadar , yıl bitmeden tamamlanması bekleniyor.İlçe Kongrelerine bakıldığında değişim süreci önemli ölçüde başarı ile tamamlanmış durumda.1 - 2 İlçe Başkanı ve Yönetimi dışında çoğu İlçe teşkilatı yenilendi.İl Başkanlığında ise olağanüstü bir şey olmazsa mevcut Başkan Adem Aldemir Başkanlığında kongreye gidilmesi bekleniyor burada değişim beklentisinin karşılanıp karşılanmadığı yönetim kurulu üyeleri listesinde görülecek.

Mersin'de değişim ve dönüşüm genel manada gerçekleşecek mi bu süreç tamamlandığında bu kadrolar Mersin'de Ak Parti'yi zirveye taşıyabilecek mi zamanla görülecek.Bu arada kulisler , sosyal medyadaki değişik paylaşımlar , gazetecilerin , Radyo- Tv programcıların dikkat çeken yorumları yeni dönem ve yeni yapılanma içerisinde rol kapma yarışının çoktan başladığını gösteriyor.

Bu yorumlardan dikkat çeken bir tanesi de gazeteci Abdullah Ayan'dan geldi.Ayan sosyal medya hesabından yaptığı , '' Akp nin geçmiş dönemlerinde sırasıyla mir Dengir Fırat, Kürşat Tüzmen, Zafer Çağlayan, Lütfi Elvan gibi isimler Mersin yerelinde ve genel merkezde güçlü isimlerdi, partiyi hatta kent siyasetini domine ederlerdi..

2023 seçimlerinde benzer rolü üstlenmesi beklenen Nurettin Nebati ise ne seçim öncesi ne sonrasında varlık göstermesi bir yana siyasi anlamda arazi oldu, kayboldu.

Durumdan vazife çıkarıp yerini almaya çalışan Mustafa sever ise boşluğu doldurur mu?

Mersin'in son anketlerinde akp nin derinleşen kan kaybını durdurmak bir yana hızlanmasına mı yol açar ? ''

İzleyip görelim.. '' paylaşımı ile geçmişte Bakanlık ve Mersin Milletvekilliği görevleri yapmış olan Ak Parti'nin ağır toplarına atıfta bulunarak , halen Mersin Milletvekili olan Nurettin Nebati'nin bu boşluğu dolduramadığına dikkat çekerek bu boşluğa alternatif isim olarak Ak Parti MKYK üyesi Mustafa Sever'i işaret etmesi son derece ilgi çekiciydi.

Ayan'ın bu yorumuna çok sayıda vatandaş yorum yapmaya çalışırken , Ayan'ın belirli bir süreden sonra paylaşımına yorumları kapattığı ve yapılan yorumların çoğunu da sildiği görüldü.

Mustafa Sever , Ak Parti'nin kuruluşundan bugüne Milletvekili Adaylığı , Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı , Ekonomi Bakan Yardımcılığı gibi aldığı görevler ile , Mersin yerelinde bilinen tanınan Teşkilatlarda sevilen güçlü ve çalışkan bir siyasetçi.Ak Parti Genel Merkezi'nde halen MKYK üyesi olarak Mersin'i temsil etmekte. Ayan'ın geçmişteki Bakanlarda gördüğü , Nurettin Nebati 'de göremediği özelliklerin bir çoğunun fazlasıyla Sever'de olması , Sever'i işaret ediyor gibi olması anlaşılabilir bir durum diye düşünüyorum.Anlaşılamayan ise yorumları silmesi ve kapatması.

Ekonomi Bakan Yardımcılığı yaptığı dönemden bugüne Mersin ile ilgili bir çok projeyi gündeme getirmiş , çoğunu hayata geçirmiş bir siyasetçi olan Sever , Mut OSB , Mut Barajı , Anamur Anıtlı Barajı ,Mut -Silifke Yolu , Yapımında da büyük gayretleri ve emeği olan Sorkun ve Aksuvat Barajı'nın kapalı devre sulama sisteminin hayata geçirilmesi , gibi önemli yatırmların tamamlanması için de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte.

Meslektaşım Mehmet Aşk Sever'in Mersin SMMMO'nı ziyaretinde , '' Mersin'de bugüne kadar donanımlı , liyakatlı ,çalışkan ve başarılı iki siysetçi tanıdım biri Fikri Sağlar , oy verirmiyim vermem ama biri de sizsiniz '' ifadesiyle tanımladığı Mustafa Sever , kanatimce de Mersin siyasetinde hep olacak.