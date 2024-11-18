Bekliyordum

Geçmiyordu saatler 

Kıpırtılar sabırsızlığa 

Sabırsızlık dalga dalga 

Heyecana açıyordu kollarını 

Sonbaharın iç ısıtan güneşi altında 

Mutlu bir tebessüm beliriyordu 

İçten içe usulca 

Yalnızlığına çekilmiş sakin bir sahil kasabasında 

Dans ediyordu minik dalgalar 

Güneş ışıltısıyla “Merhaba”lara hazırlanıyordu 

umutlar sıra sıra 

Bekliyordum 

Heyecanıma ortak oluyordu şarkılar

Ilık meltem esintisiyle 

Gülümsüyordu bakışlar 

Şaha kalkarken duygular 

Yeni bir aşka göz kırpıyor 

Sonbahar 

Bekliyordum 

İki yarımdan bir tam doğmasına az kala...

B’AŞKA BİR GÜN - şiir kitabı