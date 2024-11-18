Bekliyordum
Geçmiyordu saatler
Kıpırtılar sabırsızlığa
Sabırsızlık dalga dalga
Heyecana açıyordu kollarını
Sonbaharın iç ısıtan güneşi altında
Mutlu bir tebessüm beliriyordu
İçten içe usulca
Yalnızlığına çekilmiş sakin bir sahil kasabasında
Dans ediyordu minik dalgalar
Güneş ışıltısıyla “Merhaba”lara hazırlanıyordu
umutlar sıra sıra
Bekliyordum
Heyecanıma ortak oluyordu şarkılar
Ilık meltem esintisiyle
Gülümsüyordu bakışlar
Şaha kalkarken duygular
Yeni bir aşka göz kırpıyor
Sonbahar
Bekliyordum
İki yarımdan bir tam doğmasına az kala...
B’AŞKA BİR GÜN - şiir kitabı