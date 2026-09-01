Tarihsel süreç boyunca acıların, yıkımların ve büyük trajedilerin en büyük tanığı olan savaş, insanlığın ortak vicdanında her zaman derin yaralar açmıştır. Bu yıkıcı döngüye dur demek, barışı sadece bir temenni olmaktan çıkarıp kalıcı bir Küresel değer haline getirmek amacıyla ilan edilen 1 Eylül Dünya Barış Günü, insanlığın barışa olan inancını tazelediği kritik bir eşiktir.

İkinci Dünya Savaşı’nın en acı tablosunun yaşandığı, Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül, insanlığın barış iradesini simgelemektedir. Bu özel gün, yalnızca geçmişte yaşanan felaketleri anmakla kalmaz; aynı zamanda günümüzde devam eden çatışmalara, adaletsizliklere ve hak ihlallerine karşı küresel bir farkındalık oluşturur.

Barış, yalnızca silahların susması ve çatışmaların durması anlamına gelmez. Gerçek barış; adaletin sağlandığı, insan haklarının korunduğu, kimsenin kimliğinden, inancından veya düşüncesinden ötürü ötekileştirilmediği bir toplumsal düzeni gerektirir. Savaşların en büyük maliyeti masum sivillere, çocuklara ve geleceğe ödetilmektedir. Bugün yeryüzünün farklı coğrafyalarında yaşanan insani krizler, barışın ne kadar hayati ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi, barışın hem içsel bir huzur hem de uluslararası ilişkilerin temel taşı olması gerektiğini evrensel bir dille ortaya koyar. Barışı korumak, devletlerin diplomatik çabalarının ötesinde bireylerin zihinlerinde başlar. Şiddetin her türlüsüne karşı durmak, hoşgörüyü ve diyalogu benimsemek her dünya vatandaşının sorumluluğudur.

1 Eylül, silahların gölgesinde yaşayan milyonlarca insana umut olabilmek, silahlanma yarışına karşı durmak ve geleceğe daha adil bir dünya bırakmak için güçlü bir fırsattır. Unutulmamalıdır ki, barışın alternatifi yine bir felakettir ve insanlık daha yaşanabilir bir dünyayı kurma iradesine sahiptir.

Daha adil, eşit ve savaşsız bir dünya umuduyla, tüm insanlığın 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.