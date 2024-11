Mersin kuruluşundan bugüne hep sahipsizliği ile dikkat çeker.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün '' Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız '' sözü ile adeta yıllar öncesi sahipsizliğinin tescillendiği Atatürk'ün bu sözü , günümüzde de Siyasetçilerin STK temsilcilerinin dilinde hep pelesenktir.

Hemen hemen hepimiz duymuşuzdur dost meclislerinde '' Sahipsiz Mersin '' , '' Mersin'in abisi yok '' , '' Mersin'in lobisi yok '' gibi sitemli sözleri...

Sahiplenmek , bir ağabey çıkartmak , lobi şehirlerin gelişmesinde son derece önemli .Hatta Ülkeler arasında da bu gerçeklik sık sık dile getirilir .Dünyanın süper gücü olarak bilinen Amerika yönetiminde lobilerin etkisine dikkat çekilir ve Ermeni Lobisi , Rum Lobisi , Yahudi Lobisi gibi lobilere atıfta bulunulur.

Zaten tarifinde de '' Lobicilik, ikna, inandırma ve tanıtma teknikleri uygulayarak, karar verme mekanizmaları üzerinde baskı oluşturma ve politik kararları bir grubun veya bir ülkenin lehine ya da aleyhine değiştirebilme becerisidir. Çeşitli çıkar grupları tarafından hükümet kararlarını etkilemeyi amaçlayan faaliyetlerdir '' şeklinde bu gerçek görülür.

Mersin'imizde yıllardır eksikliğine dikkat çekilen bu lobi oluşturma faaliyetleri hep sonuçsuz kalıyordu.Son dönemde Bürokraside gerçekleşen bir atama ve sonrasındaki gelişmeler Mersin için umut ışığından fazlası oldu sanki.

Mersin İl Sağlık Müdürü olarak 3.5 yıl kadar görev yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü olarak atanan Uz.Dr.Emrah Ceviz , göreve başladığı kısa süre içerisinde yaptıkları ve hayata geçirdikleri ile göz kamaştırıyor ve Mersin'in tek kişilik lobisi gibi sorumluluk alanında Mersinli gibi çalışıyor, Mersin’in geleceğine umut ışığı oluyor.

Nasıl mı ?

Yaklaşık 40 yıl kadar şahit olduğuk , değişik siyasi partilerden değişik milletvekilleri seçildi Mersin’i temsilen.Bir çok da Bakan geldi görev yaptı.Bir çoğu 2 danışmanından birini bile Mersin’den Ankara’ya taşıyamadı.Bürokratları desen yok denilecek kadar az.

Uz.Dr. Emrah Ceviz , çiçeği burnunda yeni Genel Müdür ne mi yaptı ?

Mersin'den tam 5 bürokratı ilgi ve sorumluluk alanındaki Bakanlığa çalışma arkadaşı olarak taşıdı ;

-Şehir Hastanesi Başhekimi Doç Dr Bahar AYDINLI Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı

-Şehir Hastanesi acil sorumlusu Prof Dr Yücel YÜZBAŞIOĞLU Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı

-Erdemli eski Başhekimi, Mersin Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm Dr Erman EKER Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

-Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm Dr Tolga Akbıyık Daire başkanı

-Mersin Destek Hizmetleri Başkanı Enver Çelik Daire Başkanı

Nasıl mı yaptı ?

Çok Basit , yıllardır siyasetçilerin yapmadığını yaptı.Görev yaptığı sürede liyakatlarına başarılarına ve dürüstlüklerine güvendiği inandığı çalışma arkadaşlarını kendisine rakip olarak görmedi.İlerde karşıma çıkıp yerime oynar demedi.Buradaki başarılı çalışma performansını başta Mersin olmak üzre tüm Türkiye’ye göstermek yaşatmak adına Ankara’ya taşıdı.

Kurduğu bu ekiple yoğun mesaisine başlayan Genel Müdür Ceviz , mesaisinin ilk haftasında Mersin İli Tarsus İlçesi Devlet Hastanesi’nin uzun zamandır bekleyen ilave 2 asansör yapılma projesine izin çıktı.Yapımına başlanma sürecini başlattı.

Mersin’de sayısı 70 olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na 8 tane yeni istasyon kazandırılarak sayı 78’e çıktı.

Genel Müdür Ceviz ülke genelinde de randevu sorunu yaşanan branşlarda hastanelerin her biri ile çözüm noktasında yeni cihazlar olsun yeni hekimler olsun randevu yoğunluğunun kök nedenine inip sorunları çözüyor.

Mersin'e çalışma arkadaşlarına veda programına katılmıştım.Orada yaptığı konuşmada

Ve [dua ederken] de ki: "Ey Rabbim, [girişeceğim her işe] doğruluk ve içtenlik üzere girmemi; [bırakacağım her işten de] doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla; ve bana katından destekleyici bir güç, bir tutamak bahşet!" İsrâ, 80'i hatırlatarak bu düsturla çalışmanızı tavsiye ediyorum ediyorum demişti.

Ben de kendisine aynı tempoda başarılı çalışmalarını doğruluk ve içtenlikle sürdürmesini temenni ediyorum.

Karakteri ile Liyakatı ile içtenliği ve vefası ile Lobiye Lobiciliğe Mersin açısından çok iyi bir örnek .

Bürokrasiye ,siyaset dünyasına ve STK’lara Mersin için örnek olsun.