Herkes kaybeder;

Kimi yüreğini

Kimi sevgisini

Kimi kedisini

Kimi çaresini

Kimi kendini

Kimi haysiyetini

Kimi üzüntüsünü

Kimi inceliğini

Kimi geceliğini

Kimi hayallerini

Kimi umutlarını

Kimi hudutlarını

Kimi aşkını

Kimi gözyaşını

Kimi gülüşünü

Kimi öpüşünü

Kimi duruşunu

Kimi dostunu

Kimi gururunu

Kimi onurunu

Kimi ruhunu

Nerede bulur ya da nasıl bilinmez

Herkesin bir kaybı vardır

Bazen içine atar görünmez

Ya da kahreder hayata aramaktan vaz geçer

İnce bir çizgidir o

An’dır tam da o andır işte ‘kaybettim’ dediğin

Vazgeçmekle yeniden kendin olmaya karar vereceğin

Ve artık

Ya ‘evet’tir cevabın

Ya ‘hayır’

Hayatı sade düşünmek gerek aslında cevap bu kadar nettir

Kararın da, kaybettiklerin de, vazgeçmek istediklerin de

Yeniden ayağa kalkma ve arama gücün de içindedir

Tam da işte orada, kalbindedir…

Olgu TAŞKIN ÇANKAYA

B’AŞKA BİR GÜN KİTABINDAN