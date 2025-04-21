Herkes kaybeder;
Kimi yüreğini
Kimi sevgisini
Kimi kedisini
Kimi çaresini
Kimi kendini
Kimi haysiyetini
Kimi üzüntüsünü
Kimi inceliğini
Kimi geceliğini
Kimi hayallerini
Kimi umutlarını
Kimi hudutlarını
Kimi aşkını
Kimi gözyaşını
Kimi gülüşünü
Kimi öpüşünü
Kimi duruşunu
Kimi dostunu
Kimi gururunu
Kimi onurunu
Kimi ruhunu
Nerede bulur ya da nasıl bilinmez
Herkesin bir kaybı vardır
Bazen içine atar görünmez
Ya da kahreder hayata aramaktan vaz geçer
İnce bir çizgidir o
An’dır tam da o andır işte ‘kaybettim’ dediğin
Vazgeçmekle yeniden kendin olmaya karar vereceğin
Ve artık
Ya ‘evet’tir cevabın
Ya ‘hayır’
Hayatı sade düşünmek gerek aslında cevap bu kadar nettir
Kararın da, kaybettiklerin de, vazgeçmek istediklerin de
Yeniden ayağa kalkma ve arama gücün de içindedir
Tam da işte orada, kalbindedir…
Olgu TAŞKIN ÇANKAYA
B’AŞKA BİR GÜN KİTABINDAN