Bir zamanlar Türkiye’de erkek çocukların tek eğlencesi futboldu. Mahalle takımları ve futbol sahaları vardı. Bu sahalarda kıran kırana futbol maçları oynanırdı. O dönemin meşhur futbolcuları da hep bu tozun toprağın içinden çıkmıştır. 1970’li yıllar mahalle maçlarının en yaygın olduğu dönemdi. 1980’li yıllarda da devam eden dönem, 1990’lı yıllarda sona ermiştir. Tabii ben yaş itibari ile bu dönemin başlarına olmasa da ikinci yarısına yetiştim.

Çamlıyayla’da (Namrun) Cumayakası mahallesi Talaş tepe dediğimiz yerde şu anda da hala olan bir futbol sahası var. O halı sahada yazları Cumayakası yazlıkçılarının takımı ile şehir merkezinin kış yaz oturanların takımı arasından maçlar olurdu. Benden yaşça büyük oldukları için ben seyirci olurdum ama ağabeyim sürekli oynardı. O maçları yapan ağabey dediğim kişilerin bir kısmı da Çamlıyayla’da çarşı da esnaf oldular.

Tarsus’ta şu an tarihi istasyonun yanındaki marketin yanında ve Rauf Denktaş parkının bir kısmında futbol sahası vardı. Lahmacun Mehmet’in takımı da sürekli orada maç yaparmış. Lahmacun Mehmet takımın kaptanıymış. Benim doğduğum büyüdüğüm Yeni Ömerli Mahallesi’de hemen sahanın orada idi. Futbol sahası Yeni Ömerli Mahallesi’nde bizim mahallede idi. Lahmacun Mehmet’in takımı Eski Ömerli Mahallesi ve Yeşil Yol civarından oyunculardan oluşuyor idi. Yeşil yol, tarihi Tarsus istasyonuna giden, ortasında turunç ağaçları olan caddedir. Lahmacun Mehmet’in karşısında bizim mahallenin Yeni Ömerli Mahallesi takımı oynardı. Bu takımda Selçuk, Tamer, Süleyman, İrfan, Aykut, Haşim, Fuat, İbrahim ve İsmail oynardı. Rahmetli Aykut, Tamer ve Fuat kuzenlerimdir. Aykut ve Tamer Tarsus Belediye Eski Başkanı Mustafa Çınar’ın torunudur. Kuzenim Fuat Togo ise büyük dayım Kurtuluş Savaşı Kahramanı Fuat çavuşun torunudur. Hep bu oyuncular ağabeyimden büyük veya onun akranı idi. Ağabeyim de oynardı. Süleyman orta saha oynar ve iyi oyuncuydu sonra Tarsus İdman Yurdu (TİY) ve Adanaspor gibi takımlarda oynadı. Saha büyük idi ve 11’e 11 ciddi maçlar yapılırdı. Lahmacun Mehmet, herkesten büyük ve takımı kazanınca lahmacun dağıtırmış. Zaten lahmacun satarmış. Kumral biraz da göbekli ve yaşından büyük gösteren bir kişiymiş. Benden bayağı büyük olduğu için Lahmacun Mehmet’i tam hatırlayamıyorum. TİY’de de efsane oyuncularından Memik (Mehmet Ertanıroğlu) oynardı. Çok teknik bir oyuncu idi. Golleri, kornerleri ve asistleri meşhurdu. O da gelir giderdi. Profesyonel olduğu için oynamazdı pek. Memik, Mersin İdman Yurdu’nda da oynamıştı. Çok yetenekli olmasına rağmen çok ileri gidemedi. Bazen de iki mahallenin gençleri karışık oynarlardı. Cem ve Tanju Lahmacun Mehmet’in takımında idi. Tanju, ağabeyimin arkadaşı ve iyi kaleci idi. İlk dönem de yedek kaleciydi. Vahap Seçer’in evi de bize çok yakındı ve hemen Gar Market’in arkasında idi. Müstakil bir ev. Vahap Seçer futbolu sever ve iyi oynardı. Lahmacun Mehmet’in takımında oynardı. Ağabeyim de bizim mahallenin takımında oynardı. Tabii yaş olarak küçük olmam sebebi ile futbol oynayan ağabeyimin arkadaşlarına da ağabey derdim. O dönemin iyi futbolcusu Vahap Seçer, tabii işadamı oldu ve siyasetle uğraştı, Mersin Milletvekili oldu. Vahap ağabey milletvekili olmuştu. Vahap Seçer milletvekili iken ben de ODTÜ’de görev yapıyor idim. Dönem dönem ülkenin ve Mersin’in sorunlarını değerlendiriyorduk. Sonra da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, futboldan iyi anlar ve futbolu sever. Vahap Seçer Yeni MİY’e destek olmaya başlamış ve yeni yönetim seçilmiş. Yeni yönetime hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni MİY geçen hafta galip geldi. Yarın kritik bir maçı var. Artık Yeni MİY için her maç kritik. Yeni MİY, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in desteği ile ligde kalacaktır. Hatta gelecek yıl şampiyonluğa oynayacağını düşünüyorum. Yeni MİY’e bu dönemde taraftar desteği önemlidir ve herkesin destek olması lazımdır. Yeni MİY, Mersin’in önemli bir değeridir ve süper lige çıkar ise Mersin tanıtımına ve iç turizmine çok faydası olacaktır. Yeni MİY sıkıntılı dönemi atlatmakta ve ligde kalır ise artık adım adım üst liglere çıkabilecektir. Artık destek zamanı. Herkes bayrağını alıp desteğe gitmeli. Haydi Mersin birlik olma zamanı.

TİY ise Mersin’in ilk profesyonel takımıdır. TİY’e de başka bir yazımızda değiniriz. Hatırlayamadığım eksik bilgileri tamamlamama katkı sağlayan TİY Eski Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Eski Genel Sekreteri, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurul Başkan Vekili ve Spor Hukukçusu ağabeyim Dr. Önder Ege’ye de teşekkür ederim.