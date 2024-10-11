26.04.2012 tarihinde İçel Ekspres (Artık yayınlanmıyor) gazetesindeki Vizyon köşemde “Kariyerini Kendin Seç” adlı aşağıdaki yazıyı yazmıştım. Yazı da yer alan Servet ÖZKAYA Mersin Ekonomi Platformu Başkanı ve Mehmet Sait Kayan ise MÜSİAD Mersin Şube Başkanı olarak şu anda görev yapmaktadır. Serdar YILDIZGÖRER ise bir dönem MÜSİAD Mersin Şube Başkanlığı yapmıştır.

Öğrenciler ile birlikte 24-26 Nisan 2012 tarihinde düzenlediğim Mersin Üniversitesi 15. Kariyer Günleri, programda yer alan MÜSİAD paneli ile o zaman yerel gazetelerde manşet olmuştu. Çünkü 1992 yılında kurulan Mersin Üniversitesi’nde ilk defa MÜSİAD tarafından bir panel gerçekleştirilmiş ve MÜSİAD Başkanı’na ilk defa Üniversite adına tarafımdan plaket verilmişti. Bu gerçekleşen panelden yaklaşık iki yıl sonra 28 Kasım 2014 tarihinde ise Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı atanmıştır. 26.04.2012 tarihinde aşağıdaki şekilde konuyu yazmıştım:

“Mersin Üniversitesi 15. Kariyer Günleri 24-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Kariyer günleri benim müdürü olduğum Kariyer Merkezi ve danışmanı olduğum İktisadi ve İdari Bilimler Öğrenci Topluluğu tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bir organizasyon. Aslında kariyer yaşam boyu süren bir süreç. Eğer insanlar tamam ben her şeyi artık biliyorum, ben “oldum”, ben “piştim” derlerse öğrenme süreci kapanıyor ve kariyer gelişimi de duruyor. Ülkemizdeki en büyük sıkıntı kariyer planlamasındaki eksikliktir. İnsanlar ne yazıkki arzu ettikleri işler yerine, ekonomik nedenlerle istemedikleri işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar ve ömür boyu mutsuz oluyorlar. Onun için bu yılki 15. Kariyer Günleri’nin ana teması “Kariyerini Kendin Seç” idi.

Açılış töreninden sonra, açılış konuşmasını Sn. Rakibe ALTUNTAŞ (Deulcom International Genel Müdürü) yaptılar. Sn. Altuntaş öğrencilere kendilerine güvenmelerini, fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini belirttiler.

SGK Mersin İl Müdürü Sn. Mükremin SÜRÜCÜ ise çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki son gelişmeleri, iş olanaklarını anlattılar. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan herkes 5510 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Bu konu da Sn. Sürücü’ye çok soru soruldu. Hiçbir geliri olmayan 25 yaşını doldurmuş öğrenci arkadaşlar, kendilerinden de prim istendiğini, bu nedenle sistemden mağdur olduklarını söylediler. Gelir testi yaptırmayan öğrencilerin ve kişilerin de bir an önce gelir testi yaptırmaları gerektiğini Sn. Sürücü söyledi. Ayrıca yine bu kanuna göre Türkiye’de burslu okumayan yabancı uyruklu öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları ve Genel Sağlık Sigortalılıklarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerimiz 2010/343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesinde belirtilen yol izlenerek borçlandırılacak ve ilgili tutarların ödenmesi sonrasında sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Bu nedenle bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilere borç çıkarılmış durumdadır. Mersin Üniversitesi’nde de yaklaşık 100 tane yabancı uyruklu öğrenci vardır. Bu öğrenciler de yoğun olarak geçmiş borçları ile ilgili şikayetlerini ve bu borçları ödeme güçlerinin olmadığını belirttiler. Umarım tüm öğrencilerimizin yeni düzenleme ile ilgili sorunları en kısa sürede çözülür, bu sorunların çözülmesine de başta milletvekillerimiz olmak üzere herkes katkı yapmalıdır.

Üniversitenin iş hayatına açılan kapısı adlı benim yönettiğim panelde Sn. Ömer ÇETİNKAYA (Çetinkaya Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı), Sn. İrfan ÇOKGÜNLÜ (Bilen Otomotiv), Sn. Serdar YILDIZGÖRER (Dicle Grup) konuşmacı olarak yer aldılar. Sn. Çetinkaya farklı olmak gerektiğini, herkesin başarabileceğini belirtti, yerli sermayenin önemine değindi, Sn. Çokgünlü insan kaynakları ile ilgili yapılan hataları belirtti, önerilerini söyledi ve stajın önemini vurguladı, Sn. Yıldızgörer de kendi deneyimlerini öğrenci arkadaşlarla paylaştı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Sn. Servet ÖZKAYA’ da kısa bir konuşma yaptı ve bana teşekkür plaketi sundu. Ben de Sn Servet ÖZKAYA’nın şahsında MÜSİAD üyelerine ve Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait KAYAN’ın şahsında Genç MÜSİAD üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Üniversite Sanayi işbirliği ülkemizin kalkınması için önemli bir olgudur. Geçtiğimiz günlerde de MÜSİAD’ın da yer aldığı birçok meslek kuruluşu ile Üniversitemiz arasında işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

İkinci günde de dostum Sn. Kudret ODABAŞ (Coca Cola İçecek İ.K. Eğitmeni) iletişim becerileri, İstanbul’dan gelen kişisel gelişim uzmanları Sn. V. Tolga HANCI, Sn. Arda ÖS, Sn. Tülay CELME, Sn. Müge ÇEVİK ise upAguru adlı Kariyer Eğitimi Yönetimi eğitimlerini gerçekleştirdiler. Ziraat Yatırım Çukurova Bölge Müdürü Sn. Yusuf DURGUN sermaye piyasası ve iş olanaklarını, YKM İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Mihriban HORATA insan kaynakları konusundaki deneyimlerini ve önerilerini anlattılar. Üçüncü günde ise Karacan Akademi Koordinatörleri Dr. Murat BATI ve Dr. Murat ŞAHİN, KPSS Alan sınavı ve kamuda işe olanaklarına değindiler. Bizi kırmayarak yoğun temposu arasında İstanbul’dan gelen Profilo Türkiye Satış Direktörü Sn. Semir KUSEYRİ, “Liderlik ve Marka Yönetimi” konusunda sunumunu yaptılar.

Öğrencilerin geniş katılımı ile gerçekleştirilen Mersin Üniversitesi 15. Kariyer Günleri, umarım katılımcılara faydalı olmuştur. Üniversitemiz Rektörlüğüne, sponsorlarımıza, görevli öğrencilere ve organizasyona destek olan herkese teşekkür ederim.”