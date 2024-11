20 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ülke genelinde Jandarma ve Emniyet Teşkilatına toplamda 7.204 araç tahsis edilmek üzere bir tören gerçekleştirildi.

Bu törenden sonra Mersin’e 111 araç gelmişti. Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan’ın çabaları ile Mersin Valiliği bir yıl içerisinde gelen bağışlar ve katkılarla 127 araç daha temin etti.

Sonuç olarak 18 Kasım 2024 tarihinde yapılan tören ile Mersin’de toplam 238 araç emniyet ve jandarma hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edildi. Başta Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan olmak üzere tüm bağış ve katkı yapan kurum, kuruluş ve kişileri tebrik ediyorum.

İçişleri Bakanlığının 23 Eylül 2024 tarih “Otoyollarda Polis – Jandarma Sorumluluk Alanı” konulu emri ile Otoyollarda İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda olan trafik ve asayiş hizmetleri İl Jandarma Komutanlığına devredildi. Trafik ve asayiş hizmetlerini bir arada yerine getirecek olan Otoyol Jandarma Komutanlıkları, 15 Ekim 2024 tarihinde 28 ilde yapılan törenlerin ardından göreve başlamıştır.

Otoyol Jandarma Komutanlığının kurulması ile 81 km Adana - Mersin ve 66 km Tarsus - Pozantı kesimi olmak üzere toplam 147 km otoyol, Mersin Otoyol Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanına verildi. Jandarma Otoyol Komutanlığı bu yollarda; 2 adet Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı, 160 personel ve 29 araç ile hizmetlerini yürütmektedir.

Geçen günlerde Mersin’den Tarsus’a gider iken hem devriye olarak hareket halinde hem de kontrol amaçlı duran Jandarma araçlarına otoyolda karşılaştım. Sadece Mersin’de değil Ankara’ya gider iken otoyolda da birçok kez jandarma araçları ile karşılaştım. Otoyol Jandarması işi sıkı tutmakta ve her an ben otoyollarda varım demektedir. Bu uygulama otoyollarda caydırıcı olacaktır.

Mersin’de asayiş olayları ile gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz gerek ise İl Jandarma Komutanlığımız yoğun ve başarılı şekilde mücadele etmektedir.

Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan, yaptığı açıklamada, 28 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 936 kişinin yakalandığını belirtti. Pehlivan, aynı tarihler arasında dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 489 şüphelinin de gözaltına alınarak, adli makamlara teslim edildiğin kaydetti. Yine aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde ise 67 bin 399 aracın kontrol edildiğini ifade eden Pehlivan , 246 aracın trafikten men edildiğini, 14 bin 18 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldığını vurguladı.

Mersin göç alan ve her gün nüfusu artan büyük bir il. Bu nedenle Mersin’in asayişi önemli bir konu. Mersin’deki huzur ortamının devam etmesi tüm Mersin’de yaşayanlar için önceliklidir. Başarılı çalışmalarından dolayı Mersin İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü ve Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy’u tebrik diyorum.