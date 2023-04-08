Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi gerçekleştirilecek. Mersin’de de partilerde aday adayları nedeni ile hareketlilik olmaktadır.

Mersin CHP’de de mücadele yoğun bir şekilde devam etmektedir. CHP yapı itibari ile de hep grupların ve hiziplerin iç çekişmelerinin çok olduğu bir parti olmuştur. Belki de heyecanını böyle diri tutmaktadır.

Liste başı mevcut milletvekillerinden Ali Mahir Başarır’ın olacağı büyük bir olasılık olarak görülmektedir. Fakat liste de bir kişilik yer açılsın diye Ali Mahir Başarır’ın başka yere de kaydırılmasını isteyenler de var. Ali Mahir Başarır’ın daha alt sıralara düşürülmesi için de çalışmalar yapıldığı iddiaları var. Kesin olan bir şey ise Ali Mahir Başarır’ın kazanacak bir sıralamadan Mersin veya başka bir yerden listede yer bulacağıdır.

İkinci ve üçüncü sıralar ise büyük ihtimal Mersin ESOB Eski Başkanı Talat Dinçer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Eski Vekili Gülcan Kış’ın yer alması beklenmektedir. Mersin’de yıllardır esnafın sorunları için uğraşan ve sevilen bir isim olan Talat Dinçer’in sıralamada ilk üçte olmasına kesin gözü ile bakılmaktadır. Mersin’de de karşılığı olan ve önemli katkısı olacak bir isimdir Talat Dinçer. Gülcan Kış da kadın aday olarak ilk dört sıra da yer bulabilecektir.

Mersin Eski İl Başkanı Adil Aktay ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz sıralamada ilk beşte yer alması beklenen diğer isimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Adil Aktay yıllardır politika yapan bir isim, daha önce DSP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı olmuş ve Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Hareketi’nde de Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve hareketin Akdeniz sorumlusu görevlerinde bulunmuştur. Emre Yılmaz, genç ve sevilen bir isimdir. Gençliği temsilen listede çok üst sıralarda olmasa da ilk 5 sırada yer bulacaktır. İlk üç sırada yer alması sürpriz olacaktır. Mevcut milletvekillerinden Cengiz Gökçel’de köylerde ve kırsal kesimde etkin olan bir isim ve aynı zamanda DSP eski milletvekili rahmetli Baki Gökçel’in de oğludur. Bu nedenlerle Cengiz Gökçel de ilk 5 sıralamada değerlendirilecek bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. CHP Eski milletvekillerinden Serdar Kuyucuoğlu’da ilk beşte sürpriz bir isim olarak yer bulabilecektir. Serdar Kuyucuoğlu en son seçimde de sürpriz bir şekilde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak idi.

5. sıra ve daha altındaki sıralamada yer bulabilecek diğer isimler ise MTSO Yönetim Kurulu E. Üyesi ve daha önce MTSO Başkan Adaylığı için çalışma yürüten İsa Çani, Mersin Baro Eski Başkanı ve mevcut Milletvekillerinden Alpay Antmen, Mersin Baro Eski Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kadın adaylardan Nevin Zaimoğlu, Nil Özveren Aşkın, Cavidan Demirağ, Şerife Arıcı Yıldız ve Sibel Gazi Tabel’in en az ikisi, akademisyen adaylar Prof. Dr. Ahmet Özer ve Prof. Dr. Erkan Aktaş, Mersin Makine Mühendisleri Odası Eski Başkanı Alper Turna ve CHP İl Eski Başkanı, ömrünü partiye adamış Mehmet Faruk Akar (Arap Faruk) yer alabilecek aday adaylarıdır.

Bu seçimde CHP Mersin Milletvekilleri listesinin oluşmasında en önemli faktörler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve genel merkez olacaktır. Saçın Seçer’in ve genel merkezin düşüncelerinin örtüştüğü bir milletvekili listesinin olması beklenmekle birlikte CHP tabanı ve vatandaş bu listeyi bakalım nasıl karşılayacaktır. Hep beraber bekleyip göreceğiz.