14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi İyi Parti aday adayları 01 Nisan 2023 tarihinde temayül yoklamasına girdiler.

Mersin’de de temayül yoklamasına 49 aday adayı girmiştir. Genel olarak bakıldığında ilçeler öncelikle kendi ilçelerinden olan adaylara oy vermişlerdir. Tarsus’ta temayül yoklamalarında birinci sıra da Tarsuslu olan Mehmet Yunus Seven (1.372) çıkar iken ikinci sıra da ise yine Tarsuslu olan Burhanettin Kocamaz (1.091) olmuştur. Ama yine Tarsuslu olan diğer adaylar ise Esin Erkoç (671) ve Osman Yılmaz (218) Tarsus’tan yeterince oy alamamışlardır. Erdemli’de ise Ali Er (1.155) oy ile birinci çıkmıştır. Silifke’de ise Silifkeli aday Özer Özel (773) birinci olmuştur. Mehmet Yunus Seven büyük bir ihtimal ile önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti Tarsus Belediye Başkan Adayı olacaktır.

Zaten en fazla toplam oy Tarsus (11.322) ve Erdemli’de (5.363) olduğu için sonucu da bu iki ilçe belirlemiştir. Temayül yoklamasının Mersin geneli sonuçları incelendiğinde iki tecrübeli siyasetçi Burhanettin Kocamaz (4.619) ve Ali Er (4.108) ilk iki sırayı almıştır.

Burhanettin Kocamaz, İyi Parti GİK Üyesi olup Mersin Büyükşehir Belediye ve Tarsus Belediye Başkanlığı yapmıştır. Sayın Kocamaz’ın başta Tarsus ve Çamlıyayla olmak üzere Mersin genelinde ciddi bir gücü vardır. Kırsal kesim ve köylerdeki etkinliği ise daha fazladır. Uzun süre belediye başkanlığı yapmasından dolayı bilinen bir siyasetçidir.

Ali Er ise ANAP’dan Mersin Milletvekilliği yapmıştır. AK Parti kurucusu olmuş ve Ak Parti’den de Mersin Milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca Mersin’de 6 dönem milletvekilliği yaparak en uzun milletvekilliği yapan kişidir. 74 yaşındaki tecrübeli siyasetçi geçen yıl Ak Parti’den İyi Parti’ye geçmiş ve İyi Parti’den milletvekili aday adayı olmuştur. “Kara Çadırın Kara Çocuğu” Ali Er, Erdemli başta olmak üzere kırsal kesim ve köylerde etkindir.

Temayül yoklamasında üçüncü sırada çıkan Özer Özel (3.943) ise Silifkeli iş insanıdır. 2018 Genel Seçimlerinde İYİ Parti Mersin Milletvekili Üçüncü Sıra Adayı idi. Silifke başta olmak üzere de Eski İçel’de belirli bir karşılığı vardır. Özer Özel, Mersin genelinde temayül yoklamasında tüm ilçelerden belli bir oy almıştır ve bu önemli bir başarıdır.

İyi Parti Genel Merkezi, temayül yoklaması yaparak milletvekili listelerinin belirlenmesi sonrasındaki tepkileri önlemiş ve azaltmıştır. İyi Parti Mersin Milletvekilleri Behiç Çelik ve Zeki Hakan Sıdalı temayül yoklamasına girmediler ve 14 Mayıs seçimlerinde de aday olmayabilirler. İlk 4 sıra içinde temayül yoklamasında ilk üç sırada çıkan Burhanettin Kocamaz, Ali Er ve Özer Özel’in yer alacağını düşünüyorum. Genel Merkez bu 3 adaya Mersin merkezden bir aday veya kontenjan adayı ekleyerek ilk 4 sırayı belirleyebilir. Bu nedenle Burhanettin Kocamaz 1. veya 2. sırada yer alabilir. Özer Özel ise 2. veya 3. sıra da yer bulabilir.

İyi Parti’nin listeyi oluşturmasında ve başarılı olabilmesinde MHP Mersin Milletvekili listesi de çok önem taşımaktadır. Mersin’de MHP’nin çok sürpriz isimlere teklif götürdüğü ve listesinin üst sırasında bu sürpriz isimlere yer vereceği de konuşulmaktadır.