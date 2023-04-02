Muhalefet liderlerinden Meral Hanım'ın söylediği; “O dönemin öznesi Abdülhamitse, bu dönemin öznesi Erdoğan'dır” sözü hiçte basite alınacak gibi değil. O dönemin eylemleri, söylemleri ve ittifakları da bu dönemle aynı..

“II. Abdülhamit Han gitmeden bu ülke düzelmez" diyen; içlerinde oyunun büyüğünü göremeyen bir çok ünlü ismin yanında ateist, mason, ermeni ve rum çeteciler hep beraber "İttifak ‘’ettiler, birleştiler ve sonuçta başarılıda oldular..

“Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet..” diyenlerin dediği oldu.

Vatanına , Milletine bağlı olanların Ulu Hakanı, şer ittifakının kızılsultanı Abdülhamit Han gitti ... 9 sene sonra da koca imparatorluk yıkıldı.. Batıya destek veren yerli ve milliler! Hürriyetlerini gördüler..

Dindarından dinsizine, Yahudisinden Ermenisine, Vatanseverinden hainine varıncaya kadar her kafadan bir sesin çıktığı birbirine benzemezlerin şer ittifakı; Sırf şahsi öfkesi, Nefreti, Kıskançlığı veya basiretsizliği yüzünden koca imparatorluğu param parça etti gitti ..! Bugünkü muhalefetin bir araya gelmesi gibi ...

"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun"..

Erdoğan giderse neler olacak hiç düşündünüz mü? Endülüs İslam devleti yıkılırken Şehrin Sultanı Ebu Abdullah idi... Uzun süren savaşlar sonrası yardım gelmemesi üzerine Hristiyan’lara teslim oldukları takdirde kimseye hiçbir şey olmayacak yalanına kanarak son şehri de "GIRNATA"yı da elleriyle teslim ettiler... Sonuçta Endülüs tarihe gömülürken ne ırzları, ne malları, ne dinleri nede esameleri kaldı.

Batının ne adamına, ne adamlığına ne de demokrasisine güvenilir. Bizdeki muhalefet Erdoğanı yıkmak için batının neyine güveniyor? Adamlığına mı? Sözüne mi? Akıl hocaları Jeffrey Rıfkı, Biden, Olaf Scholz...vs Batı bizdeki muhalefeti, Türkiye’yi daha ileriye götürmek için mi destekliyor? Yoksa Irakta olduğu gibi demokrasi getirmek için mi?..

Bugün, Abdülhamid zamanındaki muhalefet aynı olsada, ozamanki zayıf, çaresiz, güçsüz ve devamlı şekilde toprak kaybeden Osmanlı değiliz; ortada güçlenen, kalkınan, kendi silâhını (iha-siha), otomobilini, insansız savaş uçağını kendisi yapmaya başlamış ve etrafında olup bitenlere karşı kararlı güç hâline gelmiş yeni bir Türkiye var... Dosta güven veren, Dünya mazlumlarına ümit, Düşmana korku salan bir Türkiye var… Aklımızı başımıza alalım. Oyunun büyüğünü görelim. Tarih ders almak içindir.

ALLAH’IN İZNİYLE TARİH TEKERRÜR ETMEYECEK…