Kadim Anadolu Bilgeliğiyle Modern Yalnızlığı Aşmak

Biz ne zamandan beri bu kadar çok odaya ve bu kadar az kelama sığındık? Eskiden hanelerimiz küçüktü lakin gönüllerimiz genişti. Sobanın etrafında kurulan o tek odalı sıcak iklimlerde, diz dize oturur, göz göze hasbihal ederdik. Bugün ise yüzlerce metrekarelik, muhteşem ama soğuk dairelerin içinde, herkesin kendi krallığını ilan ettiği o "bağımsız odalarda" yapayalnızız. Evler büyüdü, duvarlar kalınlaştı; ne acı ki içindeki ruhlar daraldı, sesler tenhalaştı.

Beton Bloklar Arasında Kaybolan Çocukluk

Modern dünya bize konfor vadetti lakin mukabilinde samimiyetimizi aldı. Şimdilerde çocuk seslerinin yankılanmadığı, neşesinden arındırılmış, sadece kaşık seslerinin duyulduğu o ücra akşam yemeği masalarında oturuyoruz. Herkesin elinde bir ekran, herkes kendi sanal dünyasının dehlizlerinde mahsur... Müstakbel neslimizi tehdit eden bu hazin tablonun en büyük kurbanı ise şüphesiz yalnızlaşmış ve yalnızlaştırılmış çocuklarımızdır.

Eskiden sokağa, komşuya, akrabaya emanet edilen o hür ruhlar; şimdilerde güvenlikli sitelerin beton avlularında yahut dört duvar arasında tablet ekranlarına mahkûm. İletişimin inkıtaa uğradığı bu hanelerde büyüyen nesil, kalabalıklar içinde yapayalnız kalmanın o ağır yükünü ne yazık ki çok erken yaşta sırtlanıyor.

İnsanoğlu, fıtratı icabı aidiyet arayan bir varlıktır. Muhabbetten mahrum kalan her gönül, kendisine bir liman arar. Aile içinde kelâmın kesildiği, nazarın ekrana çevrildiği, gönüllerin birbirine yabancılaştığı hanelerde yetişen gençler de bu boşluğu çoğu zaman dijital âlemin sahte cemiyetlerinde doldurmaya çalışmaktadır. Sanal mecralarda kendilerine sunulan sun'î kimlikler, geçici alkışlar ve hakikatten uzak aidiyet telkinleri; nice gencin şahsiyet inşasını zedelemekte, fıtratla irtibatını gevşetmekte ve kendisini tanıma yolculuğunu müşevveş hâle getirmektedir. Kendi köklerinden, ailesinden ve medeniyet hafızasından uzaklaşan bir nesil, rüzgârın önüne kattığı yaprak misali, her yeni cereyanın peşine savrulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Hâlbuki çare, yalnızca teknolojiye mesafe koymakta değil; kaybettiğimiz irtibatı yeniden ihya etmektedir. Kadim medeniyetimizin geniş aile nizamı, mahalle kültürü ve nesilleri birbirine bağlayan muhkem rabıtaları, ferdi yalnızlıktan kurtaran en mühim içtimaî zırhlardan biriydi. Dede ile torunun aynı sofrada hikmet paylaşması, ninenin şefkatiyle annenin yükünün hafiflemesi, komşunun akraba kadar yakın telakki edilmesi ve çocukların yalnız anne-babanın değil bütün mahallenin emaneti sayılması, cemiyetimizi asırlarca ayakta tutan irfanın tezahürüydü. Bugün yeniden bu tesanüt ruhunu ihya edebilirsek; ekranların inşa ettiği sun'î dünyalara karşı hakikî muhabbet iklimini tesis edebilir, gençlerimize yalnız olmadıklarını hissettirebiliriz. Zira kökleri sağlam olan bir çınarın fırtınadan korkusu olmaz; kökleriyle irtibatını muhafaza eden bir neslin de ne şahsiyeti ne de fıtratı kolayca sarsılır. Bu sebeple istikbalimizi kurtaracak yol, yalnızca yeni projeler üretmek değil; kadim medeniyetimizin aileyi, mahalleyi ve insanı merkeze alan hikmetini yeniden hayatın merkezine taşımaktır.

"Yetişemeyen" Anneler ve Tenha Evler

Modern hayatın bir diğer sancılı gerçeği ise koşturan, yorulan ama günün nihayetinde hep bir "yetersizlik" hissiyle baş başa kalan çalışan annelerimizdir. Esasında kadim kültürümüzde de anne üretimin ve sosyal yaşamın merkezindeydi; belki bir yönüyle günümüzden daha mesuliyetli, daha yorucu işlerde çalışıyorlardı. Ancak o zorluğa rağmen ailenin o mukaddes sıcaklığı ve huzuru korunabilirdi. Çünkü o dönemde anne yalnız değildi; yanı başında bir anneanne, bir babaanne, sığınacağı bir dede vardı. Geniş ailenin getirdiği o köklü iş bölümü, çalışan annenin omzundaki yükü hafifletir, evladı nenenin ve dedenin şefkatli ellerine emanet edilirdi.

Bugün ise kariyer baskısı kadını iş hayatının merkezine çekerken, modernitenin dayattığı "çekirdek aile" modeli anneyi tamamen yalnızlaştırdı. Sistem, ona evdeki o sıcaklığı tek başına koruması için hiçbir kolaylık tanımıyor. Yorgun argın eve dönen, hem maişet derdi hem de tek başına üstlenmek zorunda kaldığı ev işlerinin yükü altında ezilen modern anne, evladıyla nitelikli ve kalbi bir bağ kurmak istese de buna ne takati kalıyor ne de vakti.

Bu yalnızlık ve tükenmişlik hissi, modern dünyanın doğurganlığı baltalamasını da beraberinde getiriyor. İnsanlar artık tek başlarına yetişemeyeceklerini düşündükleri, bu soğuk dünyaya ortak etmek istemedikleri canları dünyaya getirmekten imtina ediyorlar. Nüfus yaşlanırken, haneler daha da sessizleşiyor. Kadim Kültürün Şifası: Geniş Aileye Dönüş

Modern dünyada çekirdek aile nizamı içinde kadın, bir taraftan iktisadî hayata iştirak ederken diğer taraftan hâne, evlât ve bakım mesuliyetini büyük ölçüde tek başına deruhte etmek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu ağır mesuliyet, aile içindeki muhabere ve muhabbet bağlarının zayıflamasına, ebeveynlerin evlâtlarına ayırabildiği vaktin azalmasına ve neticede ihmal edilmiş nesillerin zuhur etmesine zemin hazırlamaktadır. Hâlbuki kadim Türk-İslâm medeniyet tasavvurunda kadın, içtimaî hayatın ve istihsalin merkezinde yer almakla birlikte bu yükü münferiden taşımazdı. Mahalle kültürü, akrabalık rabıtaları, imece ruhu ve bilhassa Bâcıyân-ı Rûm gibi müesseseler sayesinde kadınlar hem meslekî hem de içtimaî sahada himaye edilir; ilim, irfan, tecrübe ve mesuliyet müşterek bir dayanışma şuuruyla paylaşılırdı. Böylelikle aile, yalnız fertlerin omuzlarında yükselen bir müessese değil; cemiyetin müştereken muhafaza ettiği mukaddes bir emanet telakki edilirdi.

Bugün aile bünyesinde yaşanan iletişim noksanlığına ve kadının omuzlarındaki ağır mesuliyetin doğurduğu müşkülata çare ararken, mazinin ruhunu aynen ihya etmekten ziyade onun hikmet ve tecrübelerinden istifade etmek elzemdir. Zira Bâcıyân-ı Rûm'un temsil ettiği tesanüt, yardımlaşma, terbiye, istihsal ve içtimaî destek anlayışı; kadının yalnız bırakılmadığı, ailelerin sahipsiz kalmadığı bir medeniyet telakkisinin tezahürüdür. Mahalle mektebi hükmünde işleyen dayanışma halkalarını yeniden ihya etmek, kadınların ilim ve tecrübelerini birbirine aktarabilecekleri sivil mecraları kuvvetlendirmek ve evlâtların emniyetli, ahlâkî ve müşfik bir içtimaî muhitte yetişmesini temin etmek, aile içindeki muhabbet ve irtibatı da tahkim edecektir. Böylece köklerinden kuvvet alan, fakat asrın ihtiyaçlarını da nazar-ı dikkate alan bir dayanışma nizamı; hem kadının yükünü paylaşacak hem de huzurlu, müreffeh ve köklerine sadık ailelerin yeniden inşasına ve bu vesileyle de sıhhatli nesillerin inkişafına vesile olacaktır.

Yaşadığımız bu modern yalnızlığı ve evlatlarımızın hapsolduğu tecrit hayatını çözmenin yegâne yolu; köklerimize, bizi biz yapan o geniş aile kültürümüze ve yeniden hakiki, kalbi bağlar kurmaya dönmektir. Çözüm, maziye aynen rücu etmekte değil; Anadolu’nun o kadim, şefkatli aile nizamıyla modern dünyanın icaplarını akıllıca mezcetmekte, yani harmanlamaktadır

Bugün "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda geliştirilecek kadın politikalarının, Batı merkezli söylemlerin ötesine geçerek kendi medeniyet kodlarımızdan beslenen yeni kavramlar üretmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda hareket noktamız şu nazariyeler olmalıdır:

Medeniyet Anneliği

Anneliği yalnızca biyolojik bir rol olarak değil; değer inşa eden ve bu değeri imanla, ihlasla harmanlayan, kültür aktaran ve medeniyet taşıyan bir sorumluluk olarak tanımlayan yeni bir yaklaşım.

İrfan Sahibi Kadın

Bilgiyi hikmetle birleştiren; teknolojiyi kullanan fakat köklerinden kopmayan; kültürünü ve inanç değerlerini geleceğe taşıyan kadın profili. Aynı zamanda Anadolu İrfanını “ruhen körleşen ve zihnen çölleşen” dijital dünyanın tam da merkezine yeniden doğuran kadın modeli.

Üreten Kadın, Güçlü Aile ve Güçlü Toplum

Kadın girişimciliğini aile bütünlüğünü destekleyen üretim modelleriyle güçlendiren yeni helal kazanç ekonomik yaklaşım. Ekonomik özgürlüğün şımartmadığı bilakis bu ekonomik gücünü nesillerin inkişafına ve milletin bekasına tevdi eden üretken kadın.

Nesil Mimarı Kadın.

Eğitimin ilk basamağını oluşturan aile içerisinde değer aktarımını sağlayan ve geleceğin insan kaynağını yetiştiren kadın anlayışı. Kadim değerlerini gelecek kuşaklara aktaran, yeni nesli milli ve manevi hafızanın beşiğinde büyüten kadın.

Mahalle İrfan Merkezleri.

Bâcıyân-ı Rûm modelinden ilhamla kadınların;

Meslek edinmesi,

Dijital beceri kazanması,

Girişimcilik eğitimi alması,

Aile danışmanlığı hizmetlerinden yararlanması,

Kültür ve sanat faaliyetlerine katılması amacıyla kurulacak çok fonksiyonlu merkezler.

Kadın Hikmet Akademileri

Üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle;

Liderlik,

Aile danışmanlığı,

Teknoloji kullanımı,

Yapay zekâ okuryazarlığı,

Girişimcilik alanlarında eğitim veren sürekli gelişim merkezleri.

Ceddimizin Bilge Şefkati

Çekirdek ailenin o dar ve buhranlı sınırlarını genişletmek mecburiyetindeyiz. Çalışan ebeveynin üzerindeki yükü hafifletecek, çocuğun ruhunu ise ekranlardan kurtarıp masallarla, yaşanmışlıklarla doyuracak en büyük sığınak dedelerimiz ve ninelerimizdir. Onların varlığı, aileye sadece bir "bakıcı" desteği sağlamaz; sabiye kök, aidiyet ve sarsılmaz bir emniyet duygusu aşılar. Üç neslin bir arada nefes aldığı yahut birbirine yakın yaşadığı bir hayat modeli, modern yalnızlığın en tesirli panzehiridir.

Akşam Yemeklerini Birer "Hasbihal Merasimi"ne Dönüştürmek

Yemek masalarını sadece karın doyurulan ticari alanlar olmaktan çıkarıp, günün muhasebesinin yapıldığı, latifelerin havada uçuştuğu birer "gönül sofrası" haline getirmeliyiz. Haneye girildiği an teknolojik cihazların bir kenara bırakıldığı, haftada en azından birkaç akşam sadece birbirimizin gözlerinin içine bakarak kaliteli zaman geçirdiğimiz o eski sofra adabını modern hayatımıza yeniden zerk etmeliyiz.

Betonlaşan Yaşam Alanlarına Mahalle Kültürünü Yeniden İnşa Etmek

Artık apartmanlarımızı yalnızca iskân edilen binalar olmaktan çıkarıp, yeniden birer mahalleye dönüştürmenin vakti gelmiştir. Bunun için site ve apartman idareleri yalnız aidat toplayan idarî yapılar olmaktan öteye geçmeli; komşuluk hukukunu ihya eden, tanışmayı, müşavereti, paylaşmayı ve tesanüdü teşvik eden bir mesuliyet üstlenmelidir. Ortak sofralar, mahalle buluşmaları, çocuklar için müşterek oyun alanları, büyüklerin tecrübelerini gençlerle buluşturacak meclisler ve komşular arasında yardımlaşmayı canlı tutacak faaliyetler, betonun soğuk yüzünü insan sıcaklığıyla tebdil edebilir. Çünkü güven, yüksek duvarlarla değil; güçlü gönül bağlarıyla inşa edilir. Birbirini tanıyan komşuların olduğu bir apartmanda çocuklar daha emin büyür, yaşlılar kendilerini daha az yalnız hisseder, aileler ise omuzlarındaki yükü paylaşacak bir çevre bulur.

Medeniyet, yalnızca binalar inşa etmekle kaim olmaz; asıl medeniyet, gönüller arasında köprüler kurabilmektir. Eğer beton sitelerimizi kadim mahalle kültürünün şefkatiyle yoğurabilir, komşuluk hukukunu yeniden hayatın merkezine yerleştirebilirsek, şehirlerimiz yalnız büyümüş değil, aynı zamanda mamur ve mâmûrü'l-kulûb hâle gelmiş olacaktır. Zira taşın, demirin ve betonun ruhu yoktur; şehirlere ruh veren, birbirine selâm veren insanlar, birbirinin derdiyle hemhâl olan komşular ve aynı gökyüzü altında ortak bir kaderi paylaştığını bilen gönüllerdir. Kadim mahalle kültürünü apartmanlarımıza ve sitelerimize yeniden nakşedebildiğimiz gün, yalnız binalarımız değil; ailelerimiz, çocuklarımız ve istikbalimiz de yeniden nefes almaya başlayacaktır.

Son Söz

Bu kadim çözümlerin yanına, günümüz dünyasının dinamiklerine uygun şu adımları da eklemek mecburiyetindeyiz:

Modern İmece (Mikro-Komşuluk): Apartmanlarda yahut sitelerde "güvenli oyun saatleri" ve ortak çocuk bakım nöbetleri ihdas edilebilir. Eskinin mahalle kültürünü, modern sitelerde küçük komşuluk kooperatifleri kurarak yeniden ihya edebiliriz.

Dijital Diyet Alanları: Evlerimizin içinde "ekransız bölgeler" ilan edilmeli. Örneğin oturma odası ve mutfak, teknolojiden arındırılmış, sadece insan sesinin, muhabbetin ve kahkahanın hüküm sürdüğü alanlar haline getirilmeli.

İş-Yaşam Dengesinde Aile Odaklı Reformlar: Hem devletin hem de özel sektörün, ebeveynlerin evlatlarıyla daha fazla ve nitelikli vakit geçirebilmesi için esnek çalışma saatleri, kreş destekleri ve izinler hususunda daha cesur adımlar atması elzemdir.

Geniş ama ruhsuz dairelerden, küçük ama ruhu dünyalar kadar geniş yuvalara dönmek bizim elimizde. Yalnızlaşan insanımızı ve istikbalimiz olan çocukları felaha erdirecek olan şey, köklerimizde saklı olan o sarsılmaz bağlardır. Unutmayalım ki; bir evi yuva yapan ne mobilyalarıdır ne de muazzam metrekaresi. Yuvayı yuva yapan; eşikteki terlikler, mutfaktan gelen tencere sesi, dedenin anlattığı bir kıssa ve o odaları ısıtan aile sıcaklığı ve aynı duaya amin diyebilmektir. Mazimizin o güzel ruhunu kaybetmeden, modern dünyada köklerimizle dimdik durabilmek temennisiyle...