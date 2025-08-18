Mersin Valisi Atilla Toros, göreve başlayalı henüz altı ay oldu. Fakat bu kısa sürede ortaya koyduğu vizyon, halkla iç içe tavrı, mesai mefhumu gözetmeden yürüttüğü çalışmalarıyla kamuoyunda tek bir cümleyle özetleniyor: “İşte devlet adamı budur.”

Vali Toros , klasik bir bürokrat değil ; 7 gün 24 saat Mersin için çalışan , hukuksuzluğa sıfır tolerans gösteren , vatandaşın memnuniyetini merkeze koyan , iş disiplinini de titizlikle uygulayan bir yönetici profili çiziyor. Müfettiş kökenli olması , belki de bu duruşunun en güçlü teminatı. Çalışma arkadaşlarına da aynı disiplin ve kararlılığı yansıtarak uyumlu bir “Mersin A Takımı” oluşturmuş durumda.

Şehit yakınlarına ve gazilere verdiği önem , esnafı ve vatandaşları sık sık ziyaret ederek sorunlarını dinlemesi , çözüm odaklı yaklaşımı toplumda güven oluşturuyor. En önemlisi ise , Mersin’in asayişini her şeyin önünde tutan tavrı ve yıllardır kanayan yara haline gelen Kızkalesi turizmine el atması halkta karşılık buldu.

Algı Oyunlarına Dikkat!

Ancak böylesine yürekten çalışan, aklıyla ve vicdanıyla Mersin için mücadele eden bir yöneticiye karşı belli çevrelerin algı operasyonu yürüttüğünü görmek üzücü. Bu noktada unutulmaması gereken şey şu: Vali Toros’a yönelik her çarpıtma, aslında Mersin’in geleceğini hedef almaktadır.

Bir gazetede çıkan “Vali ile İl Emniyet Müdürü arasında gerginlik var” iddiası mesela… Oysa ki durum tam tersine; Mersin’in huzuru ve güvenliği için gece gündüz omuz omuza çalışan iki yöneticiden söz ediyoruz. İşbirliğini geçtik, ortada samimi bir dostluk var.

Bir başka örnek; orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama… Vali Toros açıkça, komisyon kararı gereği riskli bölgelerde geçici kesintiler uygulandığını ifade ediyor. Buna rağmen bir STK başkanının yaptığı ''İzmir’de yaşanan ve Ödemiş, Çeşme, Seferihisar ve Foça’da etkili olan yangın sonrasında İzmir Valiliğinin yaptığı açıklama ile yangınların elektrik hatlarından çıktığı belirtilmişti.Bu açıklama ile İzmir Valiliğinden sonra Mersin Valiliği de elektrik dağıtım hatlarında ki bakımsızlığın yangın tehlikesinin en büyük nedenlerinden biri olduğunu belirtmiştir.'' açıklamasıyla , Valilik açıklamasında yer almayan ifadeleri varmış gibi gösterip “Vali TEDAŞ’ı suçladı” algısı yaratma çabası da aynı oyunun parçası. Oysaki Bakan Yumaklı'nın '' Bu yıl Ülke genelinde çıkan yaklaşık 5000 yangının yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklı '' açıklaması , yangınlarla ilgili yoruma gerek kalmayacak kadar açık ve net iken.

Amaç belli : Vali ile kurumların arasına nifak sokmak.

Son Söz

Mersin’in geleceği üzerinden siyasi ya da şahsi hesap peşinde koşanlar şunu bilmelidir: Bu şehir, artık algı oyunlarıyla yönetilmeyecek kadar bilinçli.

Vali Atilla Toros, kısa sürede Mersin’de bir güven iklimi oluşturdu. Halkın gözünde karşılığı olan, samimiyetiyle inandırıcılık kazanan bir yönetici portresi çizdi. Onun çabasına köstek olmaya çalışanların unuttuğu şey ise şu: Asıl kaybeden, Mersin olur.