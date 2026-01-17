Başkalarının sizin hakkınızdaki düşünceleri, sizin gerçeğiniz olmak zorunda değildir. Zincirlerinizi kırın; kendiniz olma cesaretini gösterdiğiniz gün, gerçek özgürlüğe kavuştuğunuz gündür.

​Merhaba sevgili okurlar, bugün biraz aynanın karşısına geçelim ama sadece saçımızı başımızı düzeltmek için değil ruhumuza, niyetlerimize ve o taktığımız çeşit çeşit maskelere bakmak için...

​Hepimiz bir koşturmacanın, bir "beğenilme" arzusunun içindeyiz. Sosyal medya sağ olsun, her anımız vitrin, her gülüşümüz bir reklam kampanyası gibi. Ama durup bir nefes aldığımızda kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: "Bu sergilediğim kişi gerçekten ben miyim, yoksa başkalarının alkışlayacağı o hayalet mi?"

​Maskelerin Ağırlığı

​İnsanoğlu, var olduğu günden beri kabul görme içgüdüsüyle hareket eder. Ancak bu içgüdü bazen öyle bir noktaya varıyor ki, olduğumuz gibi davranmak yerine, çevremizin bizden beklediği kalıplara girmeye çalışıyoruz. Oysa bilmediğimiz bir şey var: Maske taşımak dünyanın en ağır işçiliğidir. Başkası gibi davranmaya çalıştığınızda, her an açık verme korkusuyla yaşarsınız. "Acaba yanlış mı anlaşıldım?", "Şimdi ne demem gerekiyordu?" gibi sorular zihninizi bir hapishaneye çevirir. İşte bu yüzden diyorum ki başarının ve huzurun ilk şartı özgürlüktür, özgürlüğün anahtarı ise kendin olmaktır.

​Tarkan’dan Hayat Dersleri

​Hani o meşhur şarkıda Tarkan ne güzel söyler: "Başkası olma, kendin ol; böyle çok daha güzelsin." Bu sadece bir pop şarkısı nakaratı değil, aslında bir hayat felsefesidir. "Kendin olmak" demek, kusurlarını kabul etmek, hatalarınla barışmak ve en önemlisi kendi değerini başkalarının onayına bağlamamak demektir.

​Bir eğitimci gözüyle baktığımda şunu net bir şekilde görüyorum: Hayatta en büyük başarıyı elde edenler, teknik bilgisi en yüksek olanlar değil; karakteri en net olanlardır. İnsanlar samimiyeti kokusundan tanır. Yapmacık bir nezaket, dürüst bir sertlikten daha iticidir.

​Kendin Olma Yolunda Küçük Öğütler

​Eğer bugün bir değişim başlatmak isterseniz, şu birkaç noktayı kalbinizin bir köşesine not edin:

​ Hayır Demekten Korkmayın: Sırf ayıp olmasın diye "evet" dediğiniz her an, kendi özgürlüğünüzden bir parça feda ediyorsunuz demektir.

​ Kusurlarınızla Barışın: Kimse mükemmel değil. Sizi "siz" yapan şey, o küçük pürüzleriniz ve kendinize has tavrınızdır.

​ Başkalarının Rotasına Bakmayın: Herkesin yolu farklıdır. Bir başkasının başarı hikayesi, sizin hayatınızın kopyası olamaz.

​Dürüstlük En Büyük Lükstür: Kendine dürüst olan insan, dünyaya karşı da dik durur. Bu dik duruş size kısa vadede belki bazı kapıları kapatır ama uzun vadede en doğru kapıları, sonuna kadar açar.

​Sevgili dostlar, unutmayın ki bu hayat bir defalık bir sahne. Başkasının rolünü ezberlemekle ömür tüketmeyin. Kendi senaryonuzu yazın, kendi sesinizle konuşun. Göreceksiniz ki siz kendiniz olduğunuzda dünya size çok daha şefkatli ve dürüst davranacak.

​Çünkü gerçek güzellik, insanın ruhunun dışına sızdığı o samimi anlarda saklıdır.

​Yarın sabah uyandığınızda, dün olduğunuz "o başkası"nı değil, içinizdeki o gerçek "sizi" selamlamanız dileğiyle...