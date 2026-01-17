Mersin'de yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mut ile Silifke ilçeleri arasında Köseleri Mahallesi sınırlarında Kesik Köprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 42 RU 999 plakalı Kontur firmasına ait 16 yolcusu bulunan otobüs ile 33 UA 323 plakalı resmi plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüsteki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken ulaşımı da bir süre kontrollü sağladı.

Karşıdan gelen minibüsün kaydırması sonucu kendilerine çarptığını belirten otobüs şoförü F.S., 16 yolcusu olduğunu kendilerinde yaralı olmadığını minibüste ise 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.