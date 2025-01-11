Katarakt , gözdeki doğal lensin saydamlığını kaybederek opak hale gelmesi sonucu görme kalitesinin bozulmasına neden olan bir göz hastalığıdır.

Genellikle yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkar, ancak bazı durumlarda diyabet, göz yaralanmaları , genetik faktörler veya uzun süreli kortizon kullanımı gibi etkenler de kataraktın gelişiminde rol oynar.

Katarakt, tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açabilir ve günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülen en sık görme kaybı nedenidir. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 25 milyon kişide katarakt görülmektedir.



Katarakt Belirtileri Nelerdir?

Katarakt belirtileri arasında bulanık veya çift görme, renklerin solgun ve mat görünmesi, ışığa karşı hassasiyet, gece görüşünün zayıflaması ve sık sık değişen gözlük numaraları yer alır. Ayrıca, ışık kaynaklarının çevresinde halkalar görme veya parlak ışıkların rahatsız edici hale gelmesi de yaygın belirtiler arasındadır. Semptomlar genellikle yavaş yavaş gelişir ve hastalığın ilerlemesiyle daha belirgin hale gelir.

Katarakt belirtileri arasında şunlar yer alır:

• Görmede bulanıklık veya sisli bir görüntü.

• Renklerin soluk veya daha az canlı görünmesi.

• Işığa karşı hassasiyet ve göz kamaşması.

• Gece görüşünde zorluk ve karanlık ortamlarda görme

bozukluğu.

• Çift görme veya görüntülerin çarpık görünmes

• Gözlük veya lens numaralarının sık sık değişmesi.

• Parlak ışıklar etrafında haleler görülmesi.

• Görüşün kademeli olarak azalması.

• Derinlik hissinin kaybolması •

Katarakt neden olur ?

Katarakt hastalığı, göz bebeğinin arkasındaki görmeyi sağlayan doğal mercekteki proteinin birikip merceğin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması ve matlaşması sonucu ortaya çıkar. Bu duruma neden olan faktörler arasında yaşlılık, genetik, diyabet, yüksek tansiyon, güneş ışığına yoğun maruz kalma , göz yaralanmaları , sigara ve alkoldür.

Katarakta neden olan faktörler şunlardır:0149 Yaşlılık

Genetik

Diyabet

Yüksek tansiyon

Güneş ışığına fazla maruz kalma

Göz yaralanmaları

Daha önceki göz ameliyatları

• Gözdeki iltihaplı hastalıklar (üveit gibi).

• Kortikosteroid gibi bazı ilaçların uzun süreli kullanımı.

• Sigara ve aşırı alkol tüketimi.

• Doğumsal katarakt (genetik faktörler veya annenin

hamilelik sırasında enfeksiyon geçirmesi).

• Aşırı sıcaklık veya radyasyona maruz kalma.

• Beslenme yetersizlikleri, özellikle antioksidan eksikliği.

KATARAKT TEŞHISI NASIL KONULUR?

Katarakt, göz hastalıkları uzmanının yapacağı rutin göz kontrolü veya biyomikroskop muayene sayesinde teşhis edilir.

Hastanın hem kataraktın olgunluk derecesi, hemde gözün ön ve arkası için detaylı muayene ve testler yapılarak oluşabilecek riskler ve komplikasyonlar açısından hasta bilgilendirilir.

Katarakt Tedavisi Kataraktın tedavisinde tek etkili yöntem cerrahidir. Katarakt ameliyatı sırasında bulanıklaşmış lens çıkarılır ve yerine yapay bir lens yerleştirilir. Bu işlem, genellikle minimal invaziv yöntemlerle ve lokal anestezi altında yapılır. Ameliyat sonrası hastalar hızla iyileşir ve net bir görüşe kavuşur. Erken evrede, görme keskinliğini artırmak için gözlük değişimi gibi geçici çözümler uygulanabilse de, ilerleyen katarakt durumunda cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir.