Günümüz dünyasında sosyal medya, gençlerin hayatında vazgeçilmez bir yere sahip. Günlük yaşamdan kopmadan haberleşmek, eğlenmek ve bilgi edinmek için harika bir araç gibi görünse de, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri de göz ardı edilemeyecek kadar önemli.

Öncelikle, sosyal medyanın gençler üzerindeki en belirgin etkisi, özgüven üzerinde yarattığı baskıdır. Sosyal medya platformlarında sürekli olarak “kusursuz” yaşamlar sergileyen içerik üreticileri ve kullanıcılar, gençlerde kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olabiliyor. Filtrelenmiş fotoğraflar, abartılmış başarı hikayeleri ve sürekli mutluluk algısı, gençlerin kendi hayatlarını sorgulamalarına yol açıyor. Bu durum, düşük özgüven, depresyon ve anksiyete gibi sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

Bir diğer önemli etki ise sosyal medyanın gençlerin zaman yönetimi üzerindeki olumsuz etkisi. Saatlerce ekrana bağlı kalmak, ders çalışmayı, spor yapmayı veya yüz yüze sosyal etkileşimleri ihmal etmelerine neden olabiliyor. Ayrıca, uyku düzeni de sosyal medya kullanımından olumsuz etkileniyor. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyen uyku problemlerine yol açıyor.

Sosyal medya, aynı zamanda yanlış bilgilere maruz kalma riskini de artırıyor. Gençler, güvenilir olmayan kaynaklardan yayılan haberleri veya içerikleri sorgulamadan benimseyebiliyor. Bu durum, yanlış bilgiye dayalı kararlar alınmasına ve toplumda kutuplaşmaya sebep olabiliyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, sosyal medya tamamen kötü bir araç değildir. Önemli olan, sosyal medyayı bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmektir. Ailelere ve eğitimcilere bu noktada büyük görevler düşüyor. Gençlere dijital okuryazarlık kazandırmak, sosyal medyanın zararlı etkilerini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca, gençlerin sosyal medyada geçirdikleri zamanı sınırlamaları, hobiler geliştirmeleri ve yüz yüze ilişkiler kurmaları teşvik edilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, sosyal medya bir araçtır ve nasıl kullanıldığı, üzerimizdeki etkisini belirler. Gençlerin, sosyal medyayı sadece bir eğlence platformu olarak değil, aynı zamanda bir öğrenme ve gelişim aracı olarak görmelerini sağlamak, geleceğimiz için atılacak en önemli adımlardan biridir.

Ancak bu şekilde belki olumsuz olanı biraz da olsa olumluya dönüştürebiliriz .