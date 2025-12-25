Doğrudan eğitim programlarını ve belirli engel gruplarına yönelik erişilebilirlik düzenlemelerini esas alan Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında bu yıl 112 üniversiteden toplam 1768 başvuru yapıldı. Mersin Üniversitesi, elde ettiği 10 bayrak ile Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Ödüller, 25 Aralık Perşembe günü Yükseköğretim Kurulu’nda düzenlenen Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni ile sahiplerini buldu. Törene Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Uçar ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sertaç Göktaş katıldı.

Üniversitenin elde ettiği başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, engelsiz ve erişilebilir bir üniversite hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Yaşar,

“Üniversitemiz adına gurur verici bir günü yaşıyoruz. 10 bayrak ile Türkiye üçüncüsü olmak, yalnızca istatistiksel bir başarı değil; öğrenci odaklı üniversite vizyonumuzun sahadaki en somut göstergesidir. Bizim için erişilebilirlik, fiziksel düzenlemelerin ötesinde; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her öğrencimizin kampüs yaşamına tam katılımını mümkün kılmaktır. Bu ödüller, engelsiz bir eğitim ve yaşam alanı oluşturma kararlılığımızın Yükseköğretim Kurulu tarafından tescillenmesidir” dedi.

Başarıda emeği geçen tüm birimlere teşekkür eden Prof. Dr. Yaşar, hedeflerinin bayrak sayısını artırarak Mersin Üniversitesi’ni her yönüyle tamamen engelsiz bir kampüs haline getirmek olduğunu ifade etti.