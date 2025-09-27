Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları ve İş Birliği Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü öğrencileri Adana’da bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Dr. Gülten Acar rehberliğinde gerçekleşen program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız’a yapılan makam ziyaretiyle başladı. Genç iletişimciler, dezenformasyonla mücadelede kamu kurumlarının rolünü yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Ardından Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen interaktif toplantıda, uzman isimler tarafından medya okuryazarlığı, dijital çağda doğru bilgiye erişim, Basın Kartı Yönetmeliği ve toplumsal farkındalık konularında sunumlar yapıldı.

Programın saha ayağında ise öğrenciler; Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Adana Şubesi, Sabah Gazetesi Adana Temsilciliği ve TRT Haber Adana Müdürlüğünü ziyaret ederek mesleğin mutfağını yerinde gözlemledi. Haber üretim süreçleri, resmi ilan mekanizmaları, staj ve iş imkânları gibi konularda detaylı bilgiler alan öğrenciler, mesleki vizyonlarını genişletme fırsatı yakaladı.

Ziyaretlerin ardından genç iletişimciler, kendilerine destek veren kurum ve yetkililere teşekkür ederek, sahada edindikleri deneyimlerin meslek hayatlarına ışık tutacağını ifade etti.

Bu tür programların, iletişim fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sunduğu gibi, gençlerle kamu kurumları arasında güçlü bir köprü kurduğu da vurgulandı.