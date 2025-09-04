Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, görevini Üniversitenin deneyimli hocalarından ve aynı zamanda MERSİNTIME yazarlarından Prof. Dr. İlhan Ege’ye devretti.

Fakülte dekanlık makamında düzenlenen törende Prof. Dr. Vefikuluçay Yılmaz, görev süresi boyunca desteklerini esirgemeyen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti. Fakülteye katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, yeni dekan Prof. Dr. İlhan Ege’ye başarılar diledi.

Görevi devralan Prof. Dr. İlhan Ege ise, Prof. Dr. Vefikuluçay Yılmaz’a fakülteye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Fakültemizin gelişimini Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar’ın desteğiyle, tüm akademik ve idari kadromuzla birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Törene Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi akademik ve idari personeli de katıldı. Program, karşılıklı çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.