Mersin Üniversitesi, çevre odaklı yönetim anlayışı ve sürdürülebilirlik alanındaki bütüncül çalışmalarıyla uluslararası başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Bu yıl 105 ülkeden 1745 üniversitenin değerlendirildiği GreenMetric 2025 Dünya Sürdürülebilir Üniversiteler Sıralamasında 202. sıraya yerleşen MersinÜniversitesi, geçtiğimiz yılki 247. sıraya kıyasla 45 basamaklık önemli bir yükseliş kaydederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde 142 üniversite arasında 24., devlet üniversiteleri arasında ise 18. sırada yer alan Üniversite , uyguladığı sürdürülebilirlik politikalarının somut etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Bu yılki değerlendirmede Mersin Üniversitesi iki stratejik kategoride güçlü performans sergiledi.

Büyük Kampüs Nüfusu (>15.000) kategorisinde dünya genelinde 123., Türkiye’de 18., devlet üniversiteleri arasında 16. sıraya yükselen Üniversite ; geniş akademik topluluğunun yönetiminde etkili bir sürdürülebilirlik yaklaşımı sergiledi.

Büyük Ölçekli Kampüsler (>1.750.000 m²) kategorisinde ise dünya genelinde 96., Türkiye’de 15., devlet üniversiteleri arasında 14. sırada yer alarak kampüs altyapısı ve mekânsal yönetimdeki başarısını ortaya koydu.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, GreenMetric 2025 sonuçlarını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Mersin Üniversitesi olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzu enerji yönetiminden altyapı geliştirmeye, eğitim politikalarından çevresel dönüşüme kadar bütün yönleriyle yürütüyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar, akademik ve idari kadromuzun ortak emeğinin bir yansımasıdır. Çevreye duyarlı üniversite modelimizi kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz.”

GreenMetric çalışmalarına katkı sağlayan akademik koordinasyon ekibi; Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tuğba Yanpar, Prof. Dr. Yağmur Uysal, Doç. Dr. Osman Orhan ve Arş. Gör. Dr. Abdurahman Yasin Yiğit tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik raporu Rektörlüğe sunuldu. Raporda Üniversitenin çevresel göstergeleri, yeşil kampüs uygulamaları ve sürdürülebilirlik projeleri detaylı şekilde ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, ziyarette Mersin Üniversitesi’nin yeşil kampüs hedefi ve çevre politikalarına yönelik kararlı desteğinin süreceğini vurguladı.