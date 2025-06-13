Mersin Üniversitesi , TÜBİTAK’ın 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Çağrısı kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Toplam 30 milyon TL bütçeyle desteklenmesi uygun görülen “Mersin Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi” projesi hayata geçiyor.

Kurulacak olan Milli Teknoloji Atölyesi , MEÜ bünyesindeki Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi (Girişim Limanı) çatısı altında faaliyet gösterecek. Bölgenin inovasyon ve girişimcilik üssü haline gelmeyi hedefleyen merkez , bu yatırımla birlikte altyapısını daha da güçlendirecek.

Proje kapsamında , özellikle genç girişimciler , üniversite öğrencileri ve teknoloji meraklıları için ileri düzey uygulama ve üretim ortamı sunulacak. Atölyede yapay zekâ , robotik sistemler , elektronik, 3D yazıcı teknolojileri , CNC sistemleri ve dijital üretim gibi alanlarda eğitim , proje geliştirme ve uygulamalı üretim faaliyetleri yürütülecek.

Bu sayede öğrenciler , TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanırken ihtiyaç duydukları teknik altyapıya, mentorluk desteğine ve ekipmanlara erişim imkânı bulacak. Ayrıca , prototip geliştirme , takım çalışması , hızlı prototipleme ve tasarım odaklı düşünme gibi kritik becerilerin geliştirilmesine de katkı sağlanacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Mersin Üniversitesi olarak bilime, teknolojiye ve yenilikçiliğe verdiğimiz önemin somut bir göstergesi olan bu projeyle, yalnızca Üniversitemizin değil, bölgemizin de kalkınmasına katkı sunacak stratejik bir adım atıyoruz. TÜBİTAK’ın desteğiyle hayata geçecek olan Milli Teknoloji Atölyesi, gençlerimize çağın gerektirdiği dijital yetkinlikleri kazandıracak, onların yaratıcı ve girişimci yönlerini açığa çıkaracak bir merkez olacaktır. Üniversitemiz, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sadece akademik sınırlar içinde tutmayan, topluma dokunan ve ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunan bir vizyonla hareket etmektedir. Bu proje, öğrenci ve genç girişimcilerimize yüksek teknolojiye dayalı üretim yapabilecekleri, fikirlerini somut prototiplere dönüştürebilecekleri, çok disiplinli çalışmalara katılabilecekleri bir ortam sağlayacak. Mersin Üniversitesi olarak yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışımız doğrultusunda, bilimsel altyapımızı ve insan kaynağımızı ülkemizin geleceği için seferber etmeye devam edeceğiz. Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz ise, bu atölye ile birlikte yalnızca bir fikir geliştirme noktası değil, aynı zamanda ileri teknoloji üretim kapasitesine sahip örnek bir merkez hâline gelecek. Projenin, bölge gençliği ve girişimcilik ekosistemi için çok değerli bir kaldıraç görevi göreceğine inanıyoruz.” dedi.

Milli Teknoloji Atölyesi, öğrenci takımlarının proje fikirlerini olgunlaştırmasından yarışma final etaplarına kadar profesyonel bir destek mekanizması sunarak Üniversitemizi Türkiye’nin önde gelen teknoloji üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.