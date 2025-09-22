Stanford Üniversitesi bilim insanı Prof. John P. A. Ioannidis’in katkılarıyla, Elsevier veri tabanında yayımlanan ve dünya genelinde en çok atıf alan akademisyenlerin değerlendirildiği “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi” açıklandı. Liste, “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olmak üzere iki ayrı kategoride hazırlandı.
Alanlarında uzman araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada; 22 farklı alan ve 174 alt bilim dalındaki akademisyenler arasında, yayın sayısı, h-indeksi, atıf sayısı, yazar sırası, kendine atıf oranı gibi kriterler dikkate alındı. Değerlendirme sonucunda, ilk yüzde 2’lik dilime giren akademisyenler listede yer alma hakkı kazandı.
Mersin Üniversitesi’nden Listeye Giren Akademisyenler
“Yıllık Etki” kategorisinde:
-
Prof. Dr. İlker Fatih Kara
-
Prof. Dr. Nadir Dizge
-
Prof. Dr. Nimet Karagülle
-
Prof. Dr. Caner Özdemir
-
Doç. Dr. Erdal Yabalak
-
Dr. Öğr. Üyesi Özge Çolakoğlu Havare
-
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baldan
“Kariyer Boyu Etki” kategorisinde:
-
Prof. Dr. Bahadır Kürşat Körbahti
-
Prof. Dr. Hakan Arslan
-
Prof. Dr. Nadir Dizge
-
Prof. Dr. Caner Özdemir
-
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Baldan
Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’dan Tebrik
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, başarılarından dolayı öğretim üyelerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:“Değerli öğretim üyelerimizin bilim dünyasında göstermiş olduğu üstün başarıları dolayısıyla dünyanın en etkili bilim insanları listesine girmeleri bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarının ülkemizin ve insanlığın geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğine inancım tam. Mersin Üniversitesi, her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarıyla da Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren bir üniversite olma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Elde ettikleri bu başarılarla hedeflerimize büyük katkılar sunan ve dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, bu vesileyle de tüm öğretim üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.”