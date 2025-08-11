Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ayşe Erdoğan Eliuz’un yürütücülüğünde, Prof. Dr. Deniz Ayas’ın araştırmacılığında hayata geçirilecek “Bazı Doğal Çapraz Bağlama Ajanları Kullanarak Balık Derisinden Fonksiyonel Aselüler Kolajen Matriksin Geliştirilmesi, Antimikrobiyal Aktivitesi, Karakterizasyonu ve Prototip Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, kara memelilerine kıyasla enfeksiyon riski düşük olan balık derisinden yüksek katma değerli, antimikrobiyal özellikte kolajen matriks üretilecek. Ürün; yanık ve kronik yara tedavisinden kozmetiğe, doku onarımından ilaç taşıyıcı sistemlere kadar birçok alanda kullanılabilecek.

Doç. Dr. Eliuz, “Bu proje Türkiye’de balık derisinden kolajen matriks üretimi için yürütülen ilk biyoteknoloji temelli çalışma. Yerli üretimle biyomalzeme alanında dışa bağımlılığı azaltacağız. Ayrıca çevre dostu bir yaklaşımla balık atıklarını yüksek değerli bir ürüne dönüştürerek ekonomiye kazandıracağız” dedi.

Projeye yüksek lisans ve doktora bursiyerleri de dahil edilerek hem bilimsel çıktı hem de nitelikli araştırmacı yetiştirme hedefleniyor.