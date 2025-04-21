Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feetle ile en yüksek irtifaya ulaştığını açıkladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKSUNGUR'dan millî motorla irtifa rekoru ?? Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor! Bu uçuşla millî motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen millî kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen millî ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Millî havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.