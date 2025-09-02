Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Reaktörden Sınıfa: Nükleer Enerji Öğretmen Akademisi” projesinin açılışı Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Kimya öğretmeni Dr. Özge Göktürk’ün yürütücülüğünü üstlendiği proje, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Hastanesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde uygulanacak.

Nükleer Enerjiyi Öğretmenler Öğrencilere Taşıyacak

Nükleer Düzenleme Kurumu, Mersin Üniversitesi, AFAD ve çeşitli kurumların desteğiyle hayata geçirilen projenin temel amacı, fen grubu öğretmenlerine nükleer enerji, nükleer santraller ve radyasyon konularında derinlemesine bilgi kazandırmak. Böylece öğretmenlerin, öğrencilere bu alanlardaki bilgileri etkili şekilde aktarmaları hedefleniyor.

Eğitimler; Nükleer Düzenleme Kurumu, Mersin Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstinye Üniversitesi gibi kurumların yanı sıra farklı üniversitelerden uzman akademisyenler ve doktoralı öğretmenler tarafından verilecek. Proje, özellikle Mersin ve çevresindeki dezavantajlı bölgelerde görev yapan 24 fizik, kimya, biyoloji ve fen bilimleri öğretmenine yönelik hazırlandı.

Toroslar İlçesi İçin Bir İlk

Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü adına TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk 4005 projesi olma özelliğini taşıyan girişim, öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunacak.

Yoğun Katılım

Açılış programına Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin ile çok sayıda akademisyen ve öğretmen katıldı.