Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanlığı'nı yürüten Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Ege, alanında en üst kurul olan “STAR Sosyal, Beşerî ve Temel Bilimler Lisans Programları Akreditasyon Kurulu Üyesi” olarak görevlendirildi.

STAR, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin sosyal, beşeri ve temel bilimler lisans programlarının gelişiminin teşvik edilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin güvence altına alınması, üniversitelerin İşletme, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat/Ekonomi, Finans, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini yürütüyor. STAR ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yetkilendirilen alanında tek ulusal akreditasyon kuruluşu olma özelliğini de taşıyor.

Aynı zamanda MERSINTIME Köşe Yazarı olan Prof. Dr. İlhan Ege konu ile ilgili yaptığı açıklamada , “Türkiye’nin kalite ve akreditasyon yolculuğunda 27 yıldır farklı kademelerde görev aldım. Son 15 yıldır da yükseköğretimde kalite ve akreditasyon konularında görev almaktayım. En son olarak da STAR Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktaydım. Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler alanında bölüm akreditasyon başvurularının nihai olarak değerlendirildiği en üst kurul olan STAR Sosyal, Beşerî ve Temel Bilimler Lisans Programları Akreditasyon Kurulu’nda (STARAK) görevlendirilmem beni gururlandırmakla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Ülkemizdeki yükseköğretimin akreditasyon süreçlerine, İşletme ve benzeri alanlardaki olumlu gelişmelerin artmasına elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Yaptığımız çalışmalarda bizlere her zaman destek olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar’a ve bu görev ile bana bu fırsatı veren STAR’ a teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

1987 yılında TSE Kalite Güvence Sistemleri Eğitimleri aldı. 1987 yılında KALDER Kalite Kongresi’ne katıldı. Birçok ulusal ve uluslararası orta ve büyük ölçekli kuruluşun Kalite Güvence Sistemi’ni kurarak kalite güvencesi danışmanlığı yaptı. Mersin Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeliği yaptı. ABD’de AACSB akreditasyonuna sahip USI’da görev yaptı. Mersin Üniversitesi Kalite Yönetimi ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda Kalite Yönetimi dersi vermektedir. STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği Kalite Güvencesi Komitesi ile Sürekli İyileştirme Komitesi birleşmesi ile oluşan Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanlığı’nı yürüttü.